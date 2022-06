La NASA découvre un double cratère sur la Lune

La lune a un nouveau cratère double après qu’un corps de fusée est entré en collision avec sa surface le 4 mars.

De nouvelles images partagées par Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, qui fait le tour de la lune depuis 2009, ont révélé l’emplacement du cratère inhabituel.

L’impact a créé deux cratères qui se chevauchent, un cratère oriental mesurant 59 pieds (18 mètres) de diamètre et un cratère ouest s’étendant sur 52,5 pieds (16 mètres). Ensemble, ils créent une dépression d’environ 91,8 pieds (28 mètres) de large dans la dimension la plus longue.

Bien que les astronomes s’attendaient à l’impact après avoir découvert que la partie de la fusée était sur le point d’entrer en collision avec la lune, le double cratère qu’elle a créé a été une surprise.

En règle générale, les fusées usagées ont le plus de masse du côté du moteur, car le reste de la fusée n’est en grande partie qu’un réservoir de carburant vide. Mais le double cratère suggère que cet objet avait de grandes masses aux deux extrémités lorsqu’il a heurté la lune.

L’origine exacte du corps de la fusée, un morceau de débris spatial qui traînait depuis des années, n’est pas claire, de sorte que le double cratère pourrait aider les astronomes à déterminer de quoi il s’agissait.

La lune n’a pas d’atmosphère protectrice, elle est donc jonchée de cratères créés lorsque des objets comme des astéroïdes frappent régulièrement la surface.

C’était la première fois qu’un morceau de débris spatial frappait involontairement la surface lunaire à la connaissance des experts. Mais des cratères ont résulté de l’écrasement délibéré d’engins spatiaux sur la lune.

Par exemple, quatre grands cratères lunaires attribués aux missions Apollo 13, 14, 15 et 17 sont tous beaucoup plus grands que chacun des cratères superposés créés lors de l’impact du 4 mars. Cependant, la largeur maximale du nouveau double cratère est similaire à celle des cratères Apollo.

ORIGINE NON CLAIRE

Bill Gray, chercheur indépendant spécialisé dans la dynamique orbitale et développeur de logiciels astronomiques, a été le premier à repérer la trajectoire du propulseur de la fusée.

Gray l’avait initialement identifié comme l’étage de la fusée SpaceX Falcon qui a lancé l’US Deep Space Climate Observatory, ou DSCOVR, en 2015, mais a déclaré plus tard qu’il s’était trompé et que cela provenait probablement d’une mission lunaire chinoise de 2014 – une évaluation convenue par la NASA avec.

Cependant, le ministère chinois des Affaires étrangères a nié que le propulseur provenait de sa mission lunaire Chang’e-5, affirmant que la fusée en question avait brûlé lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre.

Aucune agence ne suit systématiquement les débris spatiaux si loin de la Terre, et la confusion sur l’origine de l’étage de la fusée a souligné la nécessité pour les agences officielles de surveiller de plus près les déchets de l’espace lointain, plutôt que de compter sur les ressources limitées de particuliers et d’universitaires. .

Cependant, les experts disent que le plus grand défi est les débris spatiaux en orbite terrestre basse, une zone où ils peuvent entrer en collision avec des satellites en fonctionnement, créer plus de déchets et menacer la vie humaine sur les engins spatiaux avec équipage.

Il y a au moins 26 000 débris spatiaux en orbite autour de la Terre qui ont la taille d’une balle de softball ou plus et pourraient détruire un satellite à l’impact ; plus de 500 000 objets de la taille d’une bille – suffisamment gros pour causer des dommages aux engins spatiaux ou aux satellites ; et plus de 100 millions de pièces de la taille d’un grain de sel, de minuscules débris qui pourraient néanmoins perforer une combinaison spatiale, selon un rapport de la NASA publié l’année dernière.