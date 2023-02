La NASA découvre des preuves surprenantes d’anciennes ondulations d’eau sur Mars

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Le rover Curiosity de la NASA a passé plus d’une décennie dans le cratère Gale sur Mars. C’est un vétéran de la planète rouge, mais Mars réserve encore des surprises, comme un ancien lit de lac dans un endroit inattendu.

Le rover a documenté un paysage de rochers époustouflants qui montrent des signes distinctifs d’eau du passé profond de Mars. “Il y a des milliards d’années, les vagues à la surface d’un lac peu profond ont agité les sédiments au fond du lac, créant au fil du temps des textures ondulées laissées dans la roche”, La NASA a déclaré dans un communiqué mercredi.

La curiosité fait son chemin jusqu’aux niveaux inférieurs de la montagne centrale massive du cratère, le mont Sharp. L’un des principaux objectifs du rover est de savoir si cette zone aurait pu être autrefois habitable pour la vie microbienne. Comprendre l’histoire de l’eau du cratère est un élément important de la mission.

“C’est la meilleure preuve d’eau et de vagues que nous ayons vue dans toute la mission”, a déclaré Ashwin Vasavada, scientifique du projet Curiosity. “Nous avons grimpé à travers des milliers de pieds de dépôts lacustres et n’avons jamais vu de preuves comme celle-ci – et maintenant nous les avons trouvées dans un endroit que nous pensions être sec.”

NASA/JPL-Caltech/MSSS



La NASA dit que la montagne agit comme une chronologie, avec des couches plus anciennes en bas et des couches plus jeunes en haut. Les roches ondulantes se trouvent dans une zone décrite comme la bande de marqueur où il y a une couche distinctive de roche sombre. Curiosity a tenté de forer dans les roches fascinantes de cette zone pour les étudier de plus près, mais les roches sont incroyablement dures et ont jusqu’à présent déjoué les tentatives du rover. L’équipe espère toujours trouver une roche plus tendre dans laquelle forer.

Les roches ondulantes du lac ne sont pas les seules à avoir attiré l’attention des scientifiques. Curiosity a également repéré quelques roches avec des couches régulières dessus. La formation de ces couches rocheuses est toujours à l’étude, mais pourrait être liée à d’anciennes tempêtes de poussière. “Les ondulations des vagues, les coulées de débris et les couches rythmiques nous disent tous que l’histoire du humide au sec sur Mars n’était pas simple”, a déclaré Vasavada. “L’ancien climat de Mars avait une merveilleuse complexité, un peu comme celui de la Terre.”

Le rover Perseverance, frère de Curiosity, étudie également les vestiges d’un ancien lac dans le cratère de Jezero. La NASA espère que Percy s’appuiera sur le travail de Curiosity et le fera avancer encore plus avec le mission prévue de retour d’échantillons sur Mars. Si tout se passe bien, nous pourrions avoir de vrais échantillons de roche de Jezero à étudier sur Terre dans les années 2030. Nous pourrions enfin obtenir des réponses plus claires sur la vie potentielle sur Mars il y a longtemps.

La curiosité se dirige vers un ensemble pittoresque de collines et de falaises. Au loin, au loin, il y a des preuves de ce qui pourrait avoir été un glissement de terrain humide. Le paysage est magnifique. Dit Vasavada dans une vidéo de la NASA sur les rochers ondulants, “Si c’était sur Terre, nous en ferions probablement un parc national.”