La NASA déclare que l’ouragan Ian n’a pas blessé le matériel Artemis I et fixe une nouvelle date de lancement

de la NASA Lancement de la mission lunaire Artemis I, bloqué par l’ouragan Ian, a une nouvelle cible de décollage. La fenêtre de lancement de la première étape du plan audacieux de la NASA visant à ramener les humains sur la surface lunaire s’ouvre désormais le 12 novembre et se ferme le 27 novembre, a annoncé vendredi l’agence spatiale.

La nouvelle survient après que la tempête imminente a poussé la NASA à nettoyer le dernier lancement d’Artemis I, qui était prévu pour le dimanche 2 octobre. Alors que l’ouragan Ian menaçait de se déplacer vers le nord à travers Cuba et en Floride, apportant des vents et des pluies extrêmes sur la rampe de lancement. Dans les environs, la NASA a lancé lundi sa fusée monstre Space Launch System et le vaisseau spatial Orion qu’elle propulsera à l’intérieur du bâtiment d’assemblage de véhicules du Kennedy Space Center en Floride.

L’ouragan a touché terre en Floride mercredientraînant des ondes de tempête catastrophiques, des vents et des inondations qui fait des dizaines de mortscausé largement des pannes de courant et arraché des bâtiments de leurs fondations. L’ouragan Ian est “susceptible de se classer parmi les pires de l’histoire du pays”, a déclaré vendredi le président Biden, ajoutant qu’il faudra “des mois, des années, pour se reconstruire”.

Les inspections initiales vendredi pour évaluer les impacts potentiels de la tempête dévastatrice sur le matériel de vol Artemis I n’ont montré aucun dommage, a déclaré la NASA. “Les installations sont en bon état avec seulement des intrusions d’eau mineures identifiées dans quelques endroits”, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Ensuite, les équipes achèveront les opérations de récupération après la tempête, qui comprendront d’autres inspections et de nouveaux tests du système d’arrêt de vol avant qu’une date de lancement plus précise puisse être fixée. La nouvelle fenêtre de lancement de novembre, a déclaré la NASA, donnera également aux employés de Kennedy le temps de répondre aux besoins de leurs familles et de leurs maisons après la tempête.

Artemis I est sur le point d’envoyer des instruments en orbite lunaire pour recueillir des informations vitales pour Artemis II, une mission avec équipage ciblée pour 2024 qui transportera des astronautes autour de la lune et, espérons-le, ouvrira la voie à Artemis III en 2025. Les astronautes de cette mission à enjeux élevés seront , si tout se passe comme prévu, posez des bottes au sol, collectez des échantillons et étudiez la glace d’eau qui a été confirmée au pôle sud de la lune.

Le retour en arrière d’Artemis I, lié à l’ouragan, fait suite à deux autres retards de lancement, le premier en raison d’un problème de moteur et le second à cause d’une fuite d’hydrogène.

L’ouragan Ian a été déclassé en cyclone post-tropicalmais apporte toujours de fortes pluies et des rafales de vent dans la région médio-atlantique et la côte de la Nouvelle-Angleterre.