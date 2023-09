La NASA déclare l’été 2023 le plus chaud jamais enregistré

Si cet été vous a semblé être une vague de chaleur étouffante sans fin, alors vous n’êtes pas seul. L’été 2023 a été le plus chaud jamais enregistré, La NASA a dit Jeudi. Les experts de l’Institut Goddard d’études spatiales de la NASA ont déclaré que la chaleur était liée au changement climatique d’origine humaine, combiné à un modèle climatique naturel appelé El Niño.

Les records mondiaux remontent à 1880. Les données de la NASA montrent que les mois combinés de juin, juillet et août étaient 0,41 degrés Fahrenheit (0,23 degrés Celsius) plus chauds que n’importe quel été jamais enregistré. Par rapport à l’été moyen entre 1951 et 1980, l’été 2023 a été 2,1 degrés Fahrenheit (1,2 Celsius) plus chaud. La NASA considère que la période de juin à août est l’été météorologique dans l’hémisphère Nord.

« Les températures record de l’été 2023 ne sont pas qu’un ensemble de chiffres : elles entraînent des conséquences désastreuses dans le monde réel », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. Nelson a qualifié le changement climatique de « menace pour notre planète et les générations futures ».

La NASA a spécifiquement cité les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine comme moteur du changement climatique et de la tendance au réchauffement climatique qui a conduit à un été aussi caniculaire. La plupart de ces émissions de gaz à effet de serre proviennent de Chine, des États-Unis et des pays de l’Union européenne, selon le Centre pour les solutions climatiques et énergétiques. Par habitant, les émissions de gaz à effet de serre sont les plus élevées aux États-Unis et en Russie.

La NASA rassemble ses données sur la température de l’air à la surface de milliers de stations météorologiques à travers le monde, y compris celles situées en mer. L’agence ne se contente pas d’examiner les chiffres de chaleur brute, mais calcule plutôt les anomalies de température, elle examine donc en quoi les températures diffèrent des moyennes précédentes.

Ce qui s’est passé avec les températures en mer est tout aussi important que ce que les gens ont vécu sur terre. « Les températures exceptionnellement élevées à la surface de la mer, alimentées en partie par le retour d’El Niño, sont en grande partie responsables de la chaleur record de l’été », a déclaré Josh Willis, climatologue au JPL de la NASA.

El Niño est un phénomène météorologique naturel récurrent caractérisé par des températures de surface supérieures à la normale dans certaines parties de l’océan Pacifique. El Niño a exacerbé les conditions au cours de l’été, ouvrant la voie à des températures record.

L’été sera peut-être de l’histoire ancienne pour l’hémisphère Nord en 2023, mais des inquiétudes subsistent pour l’avenir. D’autres records pourraient tomber à mesure que la planète continue de se réchauffer.

« Malheureusement, le changement climatique est en train de se produire. Des choses dont nous avions dit qu’elles se réaliseraient se réaliseraient », a déclaré le directeur du GISS, Gavin Schmidt. « Et la situation empirera si nous continuons à émettre du dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre dans notre atmosphère. »