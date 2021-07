La NASA cultive le premier lot de piments chili dans l’ISS

À l’heure actuelle, il y a, officiellement, des piments du Chili qui poussent sur la Station spatiale internationale. Dans le cadre de l’expérience Plant Habitat-04 de la NASA, un lot de 48 piments Hatch Chile a été envoyé à l’ISS et a atteint l’avant-poste orbital le 5 juin à bord d’un cargo SpaceX. Après presque un mois, les piments rouges et verts du Chili ont commencé à pousser. Les graines envoyées dans l’espace sont Espanola ImprovedNuMex (Nouveau-Mexique) Hatch Green Chiles, qui est couramment consommée lorsqu’elle est verte et qui est réduite en poudre fine lorsqu’elle est rouge. Les poivrons ont fait preuve de durabilité dans des environnements hautement contrôlés. Dans quelques mois, les astronautes auront des piments verts et rouges du Chili dans leur alimentation.

Le piment du Chili est cultivé dans un dispositif appelé Advanced Plant Habitat (APH). L’APH est l’une des trois chambres de croissance des plantes que la NASA utilise sur la Station spatiale internationale. Équipé de plus de 180 capteurs, l’APH régule des éléments tels que le niveau d’humidité, les niveaux de dioxyde de carbone, la température, la lumière, afin que la plante pousse à l’intérieur comme elle le ferait sur Terre.

Actuellement, l’astronaute Shane Kimbrough surveille l’expérience. Shane a déjà participé à de telles expériences. En 2016, il a cultivé un échantillon de laitue romaine rouge de l’espace. Il a également lancé l’expérience Plant Habitat-04. Cependant, Shane ne pourra pas voir les résultats de cette expérience car il sera de retour sur Terre au moment où les poivrons seront prêts.

Vivre en microgravité a des effets secondaires, bien que temporaires, comme la perte du goût et de l’odorat. Pour cette raison, les aliments épicés et assaisonnés conviennent aux astronautes car ils donnent une secousse à la palette et améliorent également le bien-être des astronautes.

LaShelle Spencer, chef d’équipe du projet Plant Habitat-04, dans un communiqué de la NASA, a déclaré: «L’effet de la microgravité, la qualité de la lumière, la température et l’humidité de la zone racinaire affecteront la saveur et la texture du poivre. Ce sera fascinant de voir comment le fruit poussera et goûtera.

En raison de la longue période de germination et de croissance, le projet PH-04 est considéré comme l’une des expériences végétales les plus complexes sur la Station spatiale internationale à ce jour. Dans des projets précédents, les astronautes ont introduit dans leur alimentation de la laitue rouge cultivée dans l’espace, de la moutarde Mizuna, du radis et deux autres types de laitue. Ils ont également cultivé des plantes à fleurs telles que les zinnias.

Maintenant que l’exploration spatiale prend de l’ampleur et que des missions en équipage vers la Lune (telles qu’Artemis 2024) et Mars sont prévues, la culture de la nourriture plus localement sur l’ISS est une étape importante. Les astronautes ne peuvent pas compter sur les approvisionnements alimentaires; par conséquent, le projet de recherche sur l’habitat produira des options plus efficaces.

