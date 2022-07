La NASA critique la Russie pour avoir utilisé la station spatiale pour mettre en scène des photographies de propagande | Actualités scientifiques et techniques

La NASA a critiqué l’agence spatiale russe pour avoir utilisé la Station spatiale internationale (ISS) pour mettre en scène des photographies de propagande liées à son invasion de l’Ukraine.

Les photos montrent trois cosmonautes russes brandissant les drapeaux de deux régions de l’est de l’Ukraine qui avaient été capturées par les forces militaires russes – incitant l’agence spatiale américaine à émettre une “forte réprimande”.

La cascade a été décrite comme “fondamentalement incompatible avec la fonction principale de la station parmi les 15 pays participants internationaux pour faire avancer la science et développer la technologie à des fins pacifiques” par la NASA.

Malgré le conflit terrestre croissant entre Washington et Moscou, la coopération en orbite terrestre basse s’est largement poursuivie avec peu de défis de la part des États-Unis envers ses partenaires russes – bien que le directeur général de Roscosmos ait menacé à plusieurs reprises de retirer sa coopération.

Roscosmos a publié lundi les photographies de cosmonautes brandissant les drapeaux de la République populaire autoproclamée de Lougansk et de la République populaire de Donetsk qui ne sont pas reconnues par la communauté internationale.

On craint que les retombées diplomatiques de la guerre en Ukraine ne sapent la coopération internationale nécessaire pour maintenir l’ISS en orbite et la sécurité des astronautes.

NASA auparavant a déclaré à Sky News qu’en dépit des échanges houleux et de la détérioration des relations sur Terre, la coopération entre la Russie et les États-Unis sur l’ISS se poursuivra.

En savoir plus sur la Station spatiale internationale

“Il n’y a vraiment pas de tensions dans l’équipe”, a déclaré Joel Montalbano, responsable du programme pour l’ISS.

Ses commentaires ont suivi une vidéo ironique publié sur les réseaux sociaux par RIA Novosti, contrôlé par le gouvernement russe, montrant l’astronaute de la NASA Mark T Vande Hei abandonné sur la station spatiale par des cosmonautes.

Les inquiétudes ont grandi lorsque la vidéo a été retweetée par le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine.

Ce n’était que l’un des nombreux tweets barbelés envoyés par le chef de l’espace russe à l’intention de ses collègues américains et européens depuis l’imposition de sanctions à la Russie.

La fin de l’ISS

Indépendamment du résultat de l’invasion de l’Ukraine et des relations entre les États-Unis et la Russie, l’avenir à long terme de l’ISS est probablement limité.

La NASA a publié des plans qui pourraient voir la structure de 444 615 kg retirée de l’orbite en janvier 2031 et s’est écrasé dans un “cimetière de vaisseaux spatiaux” dans l’endroit le plus reculé de la Terre.

Image:

Le ‘cimetière des engins spatiaux’ Point Nemo vu sur Google Earth. Photo : Google



Le programme d’équipage commercial fait partie des efforts de la NASA pour aider le secteur privé à prendre pied dans l’espace, remplaçant finalement le laboratoire orbital par un certain nombre de stations spatiales commerciales.

Dans le scénario parfait, l’altitude en orbite de la station spatiale sera lentement abaissée par rapport à son altitude actuelle de 408 km (253 miles).

Au fur et à mesure que l’altitude de l’ISS chutera, elle rencontrera une atmosphère de plus en plus dense, ajoutant plus de traînée et la tirant encore plus bas.

La station spatiale voyagera toujours si vite qu’elle commencera à chauffer et à rejeter des débris sur un chemin derrière elle.

Le plan pour éviter que ces débris n’endommagent les personnes ou les biens est de faire s’écraser l’ISS dans une zone inhabitée de l’océan Pacifique sud, près de Point Nemo.

Point Nemo a été appelé un cimetière de vaisseaux spatiaux parce que – en tant que point sur la Terre le plus éloigné de toute terre – c’est là que les engins spatiaux déclassés sont généralement visés lors du retour sur Terre.