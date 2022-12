La NASA construit le “premier dépôt d’échantillons sur un autre monde”, sur Mars

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

La NASA envisage toujours comment se rendre sur Mars pour récupérer des tubes remplis de roches à ramener sur Terre, mais une étape importante de ce voyage est sur le point de se produire très bientôt. Le rover Persévérance est prêt à construire “le premier dépôt d’échantillons sur un autre monde”, La NASA a dit dans un communiqué vendredi.

Le dépôt d’échantillons est ce que la NASA appelle le point de dépôt de certains des tubes que le rover a déjà remplis de pierres et régolithe (roche concassée et poussière). Ceux-ci sont au centre de Retour d’échantillon de Marsou MSR, une mission complexe de la NASA et de l’Agence spatiale européenne qui pourrait amener ces roches sur Terre dans les années 2030.

Idéalement, Perseverance roulera toujours autour de Jezero Crater lorsque MSR arrivera et pourra accueillir la mission en personne pour livrer ses échantillons de roche. Mais la mission est trop importante pour laisser cela au hasard. Nous savons à quel point Mars peut être difficile sur nos émissaires robotiques. Le dépôt d’échantillons offrira une autre façon de collecter les tubes de roche. Percy a foré des échantillons par paires afin de pouvoir en déposer un au dépôt et garder le partenaire correspondant à bord.

La NASA a choisi un endroit nommé Three Forks pour le dépôt d’échantillons. Ce n’était pas facile de le repérer. Le site devait être plat et exempt de rochers sur une planète notoirement rocheuse. MSR sera accompagné de deux petits hélicoptères de prélèvement d’échantillons. Ces giravions s’inspirent du succès des Hélicoptère Ingenuity Mars. Ils ont besoin d’un endroit sûr pour atterrir pour ramasser les tubes.

Percy laissera tomber 10 tubes d’échantillons de son ventre sur le sol. Les tubes en titane résistants tomberont de 2,9 pieds (88,8 centimètres). “Vous ne pouvez pas simplement les déposer en gros tas car les hélicoptères de récupération sont conçus pour interagir avec un seul tube à la fois”, a déclaré le responsable du programme MSR, Richard Cook. La NASA a déclaré que les tubes seront déposés selon un motif en zigzag complexe à des distances de 6 à 49 pieds (5 à 15 mètres) l’un de l’autre.

NASA, JPL-Caltech



Cela ne va pas être rapide. Percy devrait commencer à construire le dépôt dans les prochains jours et passera plus d’un mois à le faire correctement. Le processus impliquera une documentation approfondie afin que les tubes puissent être localisés même si les vents martiens les recouvrent de poussière ou de sable.

Les scientifiques soupçonnent que Jezero Crater était autrefois un ancien lit de lac. Percy a trouvé des roches d’origine volcanique et d’autres liées à l’histoire de l’eau de la planète. C’est molécules organiques repérées dans certaines rochesmais nous devrons envoyer ces échantillons dans des laboratoires sur Terre pour déterminer s’ils contiennent des preuves d’une vie microbienne ancienne.

La persévérance a du pain sur la planche, mais l’équipe du rover planifie toujours à l’avance. Une fois la construction du dépôt terminée, Percy grimpera au sommet d’un long-dry delta du fleuve ça a été exploré. Les vues devraient être spectaculaires et la NASA espère trouver des roches plus alléchantes à échantillonner. En avant.