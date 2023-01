La NASA considère SpaceX comme une option de retour d’urgence pour l’équipage de l’ISS

Trois résidents de la Station spatiale internationale font face à un avenir incertain après une La capsule russe Soyouz a provoqué une fuite dramatique de liquide de refroidissement le mois dernier qui a laissé la capacité spatiale de l’engin dans le doute. L’enquête est toujours en cours, mais la NASA réfléchit à des moyens de ramener l’équipage concerné à la maison. Il est possible que SpaceX puisse jouer un rôle.

La NASA a dit dans une déclaration la semaine dernière qu’il “a contacté SpaceX au sujet de sa capacité à renvoyer des membres d’équipage supplémentaires à bord de Dragon si nécessaire en cas d’urgence, bien que l’objectif principal soit de comprendre les capacités post-fuite du vaisseau spatial Soyouz MS-22”. SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’astronaute de la NASA Frank Rubio et les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitry Petelin ont conduit le Soyouz MS-22 jusqu’à la station l’année dernière et devaient le ramener sur Terre en mars. La NASA et l’agence spatiale russe Roscosmos examinent la cause de la fuite, qui pourrait provenir d’une minuscule météorite, et évaluent comment procéder.

SpaceX a lancé une série de missions Crew Dragon réussies vers l’ISS, il est donc concevable qu’il puisse envoyer un vaisseau spatial équipé pour ramener les trois membres d’équipage à la maison. Cependant, SpaceX fabrique des combinaisons personnalisées pour ses pilotes Dragon, ce n’est donc pas aussi simple que d’envoyer un vaisseau spatial. Tout sauvetage basé sur SpaceX pourrait également avoir un impact majeur sur d’autres missions programmées de l’ISS, comme la prochaine mission SpaceX Crew-6 prévue pour un décollage début 2023.

D’autres voies possibles pourraient impliquer l’utilisation du MS-22 comme prévu s’il est jugé sûr, ou la Russie pourrait potentiellement envoyer un vaisseau spatial Soyouz de remplacement.

“La NASA et Roscosmos continuent de mener une variété d’examens techniques et consultent d’autres partenaires internationaux sur les méthodes permettant de ramener en toute sécurité l’équipage de Soyouz à la maison pour des scénarios normaux et d’urgence”, a déclaré la NASA. Les agences devraient prendre une décision sur le dilemme ce mois-ci.