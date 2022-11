La NASA confirme la découverte des ruines de la catastrophe de la navette spatiale Challenger dans l’océan

Le 28 janvier 1986, le La navette spatiale Challenger a connu un dysfonctionnement peu après le décollage qui a coûté la vie aux sept membres d’équipage à bord. Maintenant, un morceau du vaisseau spatial condamné a été retrouvé au fond de l’océan au large des côtes de la Floride.

Une équipe de documentaires travaillant sur une émission de télévision pour History Channel a découvert l’artefact sous-marin en cherchant l’épave de l’avion. Dans un communiqué jeudi, la NASA a déclaré avoir examiné les images et confirmé que la section provenait de Challenger. La perte de Challenger, et plus tard Colombie en 2003, a incité la NASA à améliorer ses efforts de sécurité.

History Channel a partagé un aperçu le jeudi de l’émission qui plongera dans la découverte de l’artefact. Il sera diffusé dans le cadre de la série Le triangle des Bermudes : dans les eaux mauditesbien que le morceau de Challenger n’ait pas été trouvé dans le Triangle des Bermudes, une région océanique avec une réputation de légende urbaine pour les disparitions de navires et d’avions.

Les images montrent des plongeurs enlevant le sable de l’artefact alors que des poissons nagent dessus. Le segment mesure environ 20 pieds (6 mètres) de long et est composé d’une série de tuiles de 8 pouces (20 centimètres). “Je pense que nous devons parler à la NASA”, déclare l’un des plongeurs à la fin du clip. Le triangle des Bermudes: dans les eaux maudites sera diffusé sur History Channel le mardi 22 novembre.

La NASA n’a pas précisé de quelle partie de la navette provenait la section, mais les tuiles thermiques semblent correspondre au ventre du vaisseau spatial. L’agence spatiale a recueilli des débris de la catastrophe au fil des ans et une partie de l’aile gauche de la navette échouée à terre en Floride en 1996.

La catastrophe de Challenger est l’un de ces moments marquants de la mémoire collective pour les personnes qui étaient en vie à l’époque. Où étiez-vous quand c’est arrivé ? “Cette découverte nous donne l’occasion de faire une pause une fois de plus, de relever l’héritage des sept pionniers que nous avons perdus et de réfléchir à la façon dont cette tragédie nous a changés”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

Les artefacts de la navette spatiale sont la propriété du gouvernement américain. La NASA “examine actuellement les mesures supplémentaires qu’elle pourrait prendre concernant l’artefact qui honorera correctement l’héritage des astronautes décédés de Challenger et des familles qui les ont aimés”.