La NASA confirme la découverte de débris Challenger

Un morceau du vaisseau spatial qui a explosé après son lancement en 1986 a été retrouvé au large de la Floride

Une section de la navette spatiale Challenger a été retrouvée au large de la Floride, a confirmé jeudi la NASA. Il s’agit de la première nouvelle pièce du vaisseau spatial infortuné à être découverte depuis 1996, et on pense qu’elle est la plus grande à ce jour. Le Challenger a explosé peu de temps après le décollage en janvier 1986, tuant tout le monde à bord.

Une équipe de télévision travaillant sur un documentaire de History Channel sur la “Triangle des Bermudes” a rencontré les débris sur le fond marin près de Cap Canaveral en mars, a révélé la NASA. La séquence a été montrée à Michael Ciannilli, un manager qui a pu l’identifier.

“Mon cœur a raté un battement, je dois dire, et cela m’a ramené à 1986 … et à ce que nous avons tous traversé en tant que nation”, Ciannill a déclaré à l’AP.

Le lancement du Challenger le 28 janvier 1986 a été diffusé en direct à travers les États-Unis. 73 secondes seulement après le décollage, le vaisseau spatial a explosé. Une sonde de la NASA a découvert plus tard que des températures froides inattendues provoquaient un problème avec les joints toriques de la fusée d’appoint.

Environ 107 tonnes métriques de débris de la navette ont été récupérées depuis lors, y compris des parties des fusées d’appoint et du réservoir de carburant externe. Deux fragments de l’aile gauche s’étaient échoués en 1996, les derniers morceaux retrouvés jusqu’à présent. Le segment nouvellement découvert mesure au moins 4,5 mètres carrés, peut-être plus car il est partiellement enfoui dans le sable. Cianniilli pense qu’il s’agit d’une section du ventre du Challenger, à cause des tuiles thermiques carrées à la surface.

Un panneau latéral gauche du Challenger est exposé au complexe des visiteurs du Kennedy Space Center, aux côtés d’un morceau de la navette sœur Columbia, qui s’est brisée lors de sa rentrée en 2003, tuant également tout l’équipage. Le reste des débris est enfoui dans un silo à Cap Canaveral. Le gouvernement américain est légalement propriétaire des débris de la navette, et la pièce nouvellement découverte restera au fond de l’océan jusqu’à ce que la NASA sache quoi en faire.

“Nous voulons nous assurer que quoi que nous fassions, nous faisons ce qu’il faut pour l’héritage de l’équipage”, Ciannill a déclaré à AP.