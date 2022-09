La NASA claque un vaisseau spatial dans un astéroïde lundi pour tester la défense planétaire

Lundi, dans ce qui semble être une scène d’un film de science-fiction, la NASA claquera un vaisseau spatial sur un astéroïde lointain pour voir s’il peut déplacer son orbite – le tout dans le but de tester un moyen de protéger la Terre de toute menace future potentielle. .

La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas lieu de paniquer : l’astéroïde, qui fait partie d’un système binaire – ou à deux corps – n’est pas une menace pour notre planète, et il n’y en a aucun connu qui se dirige vers nous depuis au moins les 100 prochaines années. Cependant, les agences spatiales comme la National Aeronautics and Space Administration des États-Unis veulent être préparées en cas de menace.

Le test de redirection double astéroïde (DART) de la NASA teste une manière dont un vaisseau spatial peut être capable de pousser un astéroïde sur une trajectoire de collision avec la Terre hors de son orbite.

À 19 h 14 HE lundi, le vaisseau spatial de la taille d’un réfrigérateur plongera dans Dimorphos – une lune qui orbite autour de son plus grand compagnon, Didymos – à environ 6,6 km/s.

Le but n’est pas de mettre Dimorphos hors de son orbite mais plutôt de changer son orbite de 12 heures autour de Didymos de 10 minutes. Cela signifie que les scientifiques sauront dans environ 12 heures s’ils ont réussi.

Alors pourquoi cibler un système binaire d’astéroïdes plutôt qu’un seul astéroïde pour voir si vous pouvez changer son orbite autour du soleil ?

Cette image de la lumière de l’astéroïde Didymos et de sa lune en orbite, Dimorphos, est un composite de 243 images prises par la caméra de reconnaissance et d’astéroïde Didymos pour la navigation optique (DRACO) le 27 juillet. (Équipe de navigation NASA JPL DART)

“Un système binaire était parfait pour ce test”, a déclaré Mallory DeCoster, scientifique principal au laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins dans le Maryland et membre du groupe de travail sur la modélisation d’impact DART.

D’une part, la taille de Dimorphos – environ 164 mètres de diamètre – est parfaite pour illustrer si ce serait un moyen efficace de dévier les astéroïdes qui constituent une menace pour la Terre. Didymos mesure 780 mètres de large.

“Mais l’autre pièce est que si nous devions impacter un seul astéroïde, afin de caractériser si nous modifions son orbite, nous devrions attendre qu’il termine son orbite autour du soleil, ce qui pourrait prendre de très nombreuses années.”

L’autre avantage est que le système binaire est relativement proche de nous, astronomiquement parlant, à seulement 11 millions de kilomètres.

Gallerie photo

Le Center for Near-Earth Object Studies de la NASA indique que plus de 90% des objets géocroiseurs (NEO) plus d’un kilomètre ont déjà été découverts . Mais cela ne signifie pas que nous sommes tirés d’affaire en ce qui concerne les astéroïdes potentiellement dangereux (PHA).

En 2013, l’astéroïde Tcheliabinsk – qui mesurait environ 20 mètres de diamètre – a explosé au-dessus de certaines parties de la Russie, blessant environ 1 000 personnes et rappelant à quel point même un petit astéroïde peut être dangereux.

En février 2013, une traînée de météorite a été observée au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie, une ville proche des montagnes de l’Oural située à environ 1 500 kilomètres à l’est de Moscou. L’astéroïde Tcheliabinsk, qui mesurait environ 20 mètres de diamètre, a explosé au-dessus de certaines parties de la Russie, blessant environ 1 000 personnes. (Chelyabinsk.ru, Yekaterina Pustynnikova/Associated Press)

Fondamentalement, la Terre vole à travers un stand de tir dans l’espace. Il y a de petits morceaux de débris qui brûlent dans notre atmosphère sous forme de météores ; les plus grands, comme Tcheliabinsk ; et puis encore plus gros qui peuvent être catastrophiques – tous laissés par la formation de notre système solaire.

C’est pourquoi les agences spatiales aiment Nasa et le Agence spatiale européenne ont essayé de développer des moyens de dévier ou de pousser un PHA afin que son orbite change et ne représente aucune menace pour la Terre.

Mike Daly, professeur à la Lassonde School of Engineering de l’Université York à Toronto et co-chercheur sur DART, a déclaré que l’un des concepts les plus populaires est de dévier les astéroïdes avant qu’ils ne deviennent une menace réelle. Mais cela signifie que nous devons être avertis à l’avance que l’un se dirige vers nous.

“Donc, la méthode la plus simple est celle que DART utilise, qui consiste essentiellement à prendre un vaisseau spatial à grande vitesse et à le faire s’écraser sur l’astéroïde et à utiliser ce transfert d’énergie du vaisseau spatial à l’astéroïde pour le déplacer”, a-t-il déclaré. .

Cette infographie montre l’effet potentiel de l’impact de DART sur l’orbite de Dimorphos. (NASA/Johns Hopkins APL)

Cependant, la science derrière la déviation des astéroïdes de cette manière ne se limite pas à la combinaison de la taille du vaisseau spatial et de sa vitesse incroyablement élevée, appelée impact à hypervitesse.

“Lors d’un impact à hypervitesse, vous induisez cette onde de pression dans la cible, ce qui provoque l’apparition de nombreuses nouvelles physiques”, a déclaré DeCoster de l’Université Johns Hopkins.

“Donc, ce qui va se passer, ou ce que nous pensons va se passer, c’est que la taille du vaisseau spatial n’a peut-être pas beaucoup d’importance. Cela pourrait en fait être : comment l’astéroïde réagit-il à cette onde de pression induite en raison de l’impact à hypervitesse ? Et nous pensons qu’il va probablement cracher beaucoup de matière sous forme d’éjecta. Et cet éjecta pourrait en fait avoir un composant majeur pour changer l’orbite. Tellement d’éjecta pourraient être crachés que cette pièce pourrait avoir plus d’importance que l’énergie entrante. du vaisseau spatial en changeant son orbite.”

L’équipe DART espère qu’une caméra embarquée, appelée DRACO, montrera l’approche rapprochée puis deviendra soudainement noire, ce qui indiquerait un impact.

Cette carte montre les 38 installations télescopiques dans l’espace et autour du globe qui devraient observer le système d’astéroïdes Didymos à l’appui de la campagne mondiale d’observation de DART après impact. Les chiffres entre parenthèses à côté des noms de télescope indiquent la taille du télescope. (NASA/Johns Hopkins APL/Nancy Chabot/Mike Halstad)

Mais il y a un retardataire qui traîne derrière DART, à environ trois minutes : le Cubesat italien léger de l’Agence spatiale italienne pour l’imagerie des astéroïdes, ou LICIACube. Son rôle est de photographier l’impact, d’étudier le panache d’éjecta et d’aider à déterminer la morphologie de l’astéroïde, car ils peuvent être constitués de fer, de roche ou simplement de blocs rocheux maintenus ensemble par la gravité.

Comme il s’agit du premier test d’une forme de défense planétaire, les scientifiques anticipent avec impatience non seulement l’impact de l’événement lui-même, mais aussi ce qu’ils en apprendront et, surtout, ce que cela peut signifier pour l’avenir de la protection de la Terre à l’avenir. . Des télescopes du monde entier observeront l’événement et collecteront des données de suivi.

“Nous sommes vraiment la première génération qui peut se protéger de ces impacts potentiellement catastrophiques”, a déclaré Daly de l’Université York. “Et, vous savez, heureusement, les événements vraiment catastrophiques ne se produisent pas très souvent, mais ils pourraient se produire, et jamais auparavant nous n’avons été en mesure de changer notre destin. Je pense donc que c’est vraiment à nous, étant donné les conséquences potentiellement importantes de ne pas prêter attention et notre capacité à le faire.”

L’événement sera retransmis sur NASA TV, disponible en ligne et via son application.