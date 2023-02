La NASA choisit une fusée Blue Origin de nouvelle génération pour sa mission sur Mars

Blue Origin, la société de fusées fondée par Jeff Bezos, enverra une mission sur Mars pour la NASA dès l’année prochaine.

L’agence spatiale a annoncé jeudi avoir sélectionné la prochaine fusée New Glenn de la société pour lancer les explorateurs Escape and Plasma Acceleration and Dynamics (Escapade) mission.

La mission consiste à envoyer deux engins spatiaux jumeaux en orbite autour de la planète rouge et à étudier la magnétosphère de Mars dans le but de comprendre comment elle interagit avec le vent solaire.



Le contrat est un gros problème pour Blue Origin, qui jusqu’à présent n’a effectué que des vols suborbitaux à l’aide de sa fusée New Shepard conçue pour toucher les confins de l’espace et revenir à la surface de la Terre.

New Glenn est la grande fusée orbitale de la société qui, espère-t-elle, pourra rivaliser avec SpaceX Falcon 9 et Falcon Heavy. Il est en cours de développement dans les installations de la société à Cap Canaveral depuis des années, mais n’a pas encore fait ses preuves.

La fusée New Glenn à deux étages soulèvera la paire d’orbiteurs hors de l’atmosphère terrestre et les enverra vers Mars, avec une date de lancement prévue vers la fin de 2024.

Les deux engins spatiaux mettront alors environ 11 mois pour terminer leur voyage vers Mars. L’espoir est que les données qu’ils collectent fourniront une compréhension et des informations qui peuvent aider à protéger les futurs astronautes et satellites des ravages de la météo spatiale.