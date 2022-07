La NASA choisit des dates de lancement possibles pour la mission Artemis I Moon

La mission lunaire Artemis I est sur le point de prendre son envol. Le système de lancement spatial, ou SLS – également connu sous le nom de “méga fusée lunaire” – et le vaisseau spatial Orion ont désormais trois dates inscrites au crayon sur le calendrier. Lors d’une téléconférence avec les médias mercredi, la NASA a identifié le 29 août, le 2 septembre et le 5 septembre comme dates de lancement possibles.

Le respect de ces dates dépend des préparatifs finaux qui avancent comme prévu et de la coopération de la météo sur le site de lancement du Kennedy Space Center en Floride. Les fenêtres et durées de lancement varient en fonction de la date. Par exemple, un lancement le 29 août décollerait pendant une ouverture de fenêtre de deux heures à 5 h 33 PT et lancerait une mission de 42 jours qui ramènerait le vaisseau spatial sur Terre le 10 octobre.

La NASA confirmera sa date cible choisie environ une semaine avant le lancement.

Artemis I consiste à prouver que SLS et Orion sont prêts et capables de transporter des humains vers notre voisin lunaire (et retour) pour la première fois depuis l’ère Apollo. Bien qu’il soit agréable d’avoir des dates relativement fermes à attendre, les missions spatiales, en particulier celles impliquant du nouveau matériel, sont sujettes à des retards. Le lancement d’Artemis I a déjà été repoussé plusieurs fois.

La NASA a pris deux coups lors d’une répétition générale humide, un test qui imite tout ce qui se passe jusqu’au moment du lancement. Ces tests ont aidé l’équipe identifier les problèmes avec le système de fuséey compris une fuite d’hydrogène qui a nécessité une réparation après la deuxième tentative de répétition.

Le directeur principal de l’exploitation des véhicules, Cliff Lanham, a déclaré que certaines charges utiles avaient déjà été chargées dans Orion, y compris un mannequin nommé commandant Moonikin Camposl’un des trois mannequins qui feront le vol à la place de vrais humains.

L’agence spatiale espère un lancement, un vol et un retour en douceur afin de pouvoir poursuivre la mission Artemis II, un voyage sur la lune avec de vrais astronautes à bord. Tout cela est au service de l’objectif plus large de ramener les gens sur la surface de la lune et d’établir éventuellement une présence humaine durable chez notre voisin lunaire.

La route a été longue et semée d’obstacles techniques, de retards et de dépassements de coûts pour Artemis I, mais le grand moment est enfin en vue. Si tout se passe bien, la fusée sera probablement déployée sur la rampe de lancement le 18 août. Le responsable de la mission Artemis, Mike Sarafin, a déclaré : “Le jour du lancement sera là avant que nous le sachions.”