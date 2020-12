Les frères Wright avaient révolutionné le spectre de l’aviation, conduisant ainsi la technologie à travailler sur des vols réussis, non seulement dans les airs mais aussi dans l’espace extra-atmosphérique. Récemment, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a célébré l’anniversaire du premier vol réussi conçu par les frères Wright.

Prenant à leurs poignées de médias sociaux, la NASA a rendu hommage à la séquence d’aventures des frères, Wilbur et Orville Wright, et à leur vision de diriger un vaisseau dans les airs. La légende disait: « Là où tout a commencé il y a 117 ans! » Le message expliquait également la vue satellite de Kitty Hawk dans les îles barrières de Caroline du Nord où les frères Wright avaient mené leurs expériences de vol.

Le message a ajouté qu’après plusieurs essais au cours de trois ans, les frères ont réussi à terminer le «premier vol propulsé d’un avion plus lourd que l’air connu sous le nom de Wright Flyer» le 17 décembre 1903. Le message partagé le 20 décembre s’est efforcé de célébrer le succès du vol qui «a ouvert la voie à la transformation de l’industrie aéronautique».

Donnant plus d’informations sur l’avion préliminaire, la NASA a déclaré que le vol n’avait duré que 12 secondes. Parcourant environ 120 pieds et atteignant une vitesse maximale de 11 km / h, le pilote avait créé l’histoire et inspiré l’humanité à viser les étoiles, la lune et l’univers entier. L’agence spatiale a également déclaré que l’image avait été prise pour l’observatoire de la Terre de la NASA par Joshua Stevens, en utilisant les données Landsat 8 de l’US Geological Survey.

Consultez l’article ici:

Selon NASA, les frères avaient subi plusieurs tentatives chez Kitty Hawks avant de goûter au succès. Ils étaient revenus dans les îles en septembre 1903 avec un nouvel avion propulsé. Ce vol était similaire à leur engin construit en 1902, mais avec une envergure plus longue de 40 pieds. Parallèlement à cela, il y avait une corde de six pieds, une distance de cinq pieds entre les ailes et les gouvernails jumeaux et les ascenseurs canards. L’engin avait également deux hélices poussoirs contrarotatives, reliées par des chaînes de bicyclette à un moteur de 12 chevaux.

L’avion avait une cartographie intéressante car le pilote devrait s’allonger à côté du moteur sur l’aile inférieure car il n’y avait aucune place pour le confort et la sophistication dans les conceptions de vol primaires. Le poids combiné du pilote et du moteur devait également être pris en compte et il était d’un «peu plus de sept cents livres». Enfin le 17 décembre, ils ont réussi à réaliser quatre vols réussis. Ce succès est venu après près de cinq ans de résolution d’une tonne de problèmes et de complications.