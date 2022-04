La NASA célèbre le 32e anniversaire de Hubble avec une superbe image du groupe Galaxy

Le télescope Hubble de la NASA célèbre cette année son 32e anniversaire et il est célébré avec un regard époustouflant sur une collection inhabituelle de cinq galaxies, appelée The Hickson Compact Group 40. La NASA a partagé une vidéo avec une photo de cinq galaxies, qui finiraient par fusionner en une seule après une collision massive. « Explorez cette belle image d’un groupe de galaxies nommé Hickson Compact Group 40 avec la scientifique principale du projet Hubble, le Dr Jennifer Wiseman », lit-on dans la légende de la vidéo. La NASA, dans un article de blog, a déclaré qu’elle célébrait le 32e anniversaire du télescope spatial Hubble avec un regard époustouflant sur cette collection inhabituelle de cinq galaxies. « Cette ménagerie comprend trois galaxies en forme de spirale, une galaxie elliptique et une galaxie lenticulaire (ressemblant à une lentille). D’une manière ou d’une autre, ces différentes galaxies se sont croisées dans leur évolution pour créer un échantillonneur de galaxies exceptionnellement encombré et éclectique », lit-on dans le billet de blog.

Faites un tour à travers l’image du 32e anniversaire de Hubble! ✨ Explorez cette belle image d’un groupe de galaxies nommé Hickson Compact Group 40 avec la scientifique principale du projet Hubble, le Dr Jennifer Wiseman. Apprendre encore plus: https://t.co/2NUBgheMgP pic.twitter.com/QCpIdqNedw – Hubble (@NASAHubble) 20 avril 2022

Le puissant télescope a fourni aux astronomes et aux passionnés de l’espace certaines des images spectaculaires de l’espace pendant plus de trois décennies. Certaines des découvertes scientifiques révolutionnaires et des images emblématiques de l’espace ont été attribuées à Hubble qui a fait un million d’observations et fourni des données aux astronomes qui l’ont utilisé pour écrire plus de 19 000 publications scientifiques évaluées par des pairs.

Paul Hickson de l’Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, Canada, dans un article de blog de la NASA, a déclaré : « Je me souviens avoir vu cela lors d’une étude du ciel et avoir dit : ‘wow regarde ça ! Tout ce que j’utilisais à l’époque, c’était une grande règle en plastique et une loupe tout en regardant les relevés du ciel.

Le télescope a été développé dans le cadre d’un partenariat entre le programme spatial américain et l’Agence spatiale européenne (ESA). Le télescope orbite à 547 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre et regarde vers l’espace. Au-delà des effets déformants de l’atmosphère terrestre, qui obscurcit la lumière des étoiles et empêche certaines longueurs d’onde cruciales de la lumière d’atteindre le sol, la vision claire de Hubble a fourni aux scientifiques des images révélatrices et une meilleure compréhension de notre univers. Cette position unique de Hubble lui a permis d’observer des objets astronomiques et des phénomènes uniques de manière plus cohérente et avec une meilleure clarté que n’importe quel télescope d’observatoires au sol sur Terre.

