La NASA célèbre le 100e anniversaire de John Glenn, le premier Américain à orbiter autour de la Terre

L’agence spatiale américaine a célébré samedi le 100e anniversaire de l’astronaute John Glenn qui a changé l’histoire des vols spatiaux, devenant le premier Américain à orbiter autour de la planète. D’autres astronautes américains étaient allés dans l’espace, mais Glenn a été le premier à orbiter autour de la planète que nous appelons notre maison. Glenn est né à Cambridge, Ohio, le 18 juillet 1921.

« Il a également changé la langue, ajoutant un terme yiddish – glitch – à notre lexique. Il n’était pas en train de former un forgeron comme Shakespeare ou un musicien (qui changent souvent la façon dont la langue est utilisée à travers la chanson), mais il l’a fait », a déclaré la NASA dans un communiqué.

Il a grandi dans la petite ville voisine de New Concord avec ses parents, John et Clara, et sa sœur, Jean.

Il écrira plus tard qu’un garçon n’aurait pas pu avoir une petite enfance plus idyllique.

Alors que les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale, le pilote nouvellement breveté Glenn s’engage à servir son pays par voie aérienne. Sa carrière militaire en tant que pilote de chasse, instructeur de vol, pilote d’essai et astronaute s’étendra sur plus de deux décennies.

Il a pris sa retraite du service actif dans le Corps des Marines des États-Unis en tant que colonel en 1965, selon la NASA.

En 1959, Glenn a été sélectionné comme l’un des Mercury Seven, le premier groupe d’astronautes du tout nouveau programme spatial habité de la NASA. Les six autres astronautes étaient Scott Carpenter, L. Gordon Cooper, Virgil « Gus » Grissom, Walter Schirra, Alan Shepard et Donald « Deke » Slayton.

Le 20 février 1962, aux commandes du vaisseau spatial Friendship 7 Mercury, l’astronaute de la NASA Glenn est devenu le premier Américain à orbiter autour de la Terre.

En 1974, après avoir travaillé dans l’industrie privée pendant plusieurs années, Glenn a mené une campagne réussie pour représenter l’Ohio au Sénat américain. Il a été le premier sénateur à quatre mandats de l’Ohio, remportant sa réélection en 1980, 1986 et 1992.

Le 29 octobre 1998, à l’âge de 77 ans, John Glenn est de nouveau entré dans l’histoire en devenant l’homme le plus âgé à voler dans l’espace.

« En tant que spécialiste de la charge utile pour la mission STS-95 de la NASA, Glenn a participé à des enquêtes sur les vols spatiaux et le processus de vieillissement », a déclaré la NASA.

Glenn est décédé le 8 décembre 2016, à l’âge de 95 ans.

« Un homme bon a quitté la Terre pour la dernière fois. On se souviendra longtemps de la vie de John Glenn pour son séjour dans l’espace, son courage et son service à tous les Américains », a déclaré Katherine Johnson, une autre légende de la NASA.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici