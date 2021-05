La NASA célèbre 60 ans d’envoi du premier Américain dans l’espace

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a marqué le 60e anniversaire de la première mission d’envoi d’un astronaute dans l’espace mercredi. Le 5 mai 1961, Alan B. Shepard est devenu le premier Américain dans l’espace en grimpant à 188 km au-dessus de la Terre, lors d’un vol suborbital à bord de sa capsule Mercury nommée Freedom 7.

La mission réussie d’Alan d’atteindre cette hauteur impressionnante a motivé le président américain de l’époque, John F. Kennedy, à demander à la NASA de travailler à la réalisation d’un atterrissage lunaire avant la fin de la décennie. La réalisation d’Alan est survenue à un moment où les États-Unis et l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) étaient impliqués dans la course à l’espace. Les deux pays tentent d’établir leur suprématie dans le domaine de l’astronomie.

Il y a 60 ans aujourd’hui, l’astronaute Alan Shepard est devenu le premier Américain à voyager dans l’espace, grimpant à ~ 116 miles (188 km) au-dessus de la Terre! Peu de temps après, le président John F. Kennedy a engagé les États-Unis à un atterrissage lunaire avant la fin de la décennie: https://t.co/1syroEq84g pic.twitter.com/TO1GtAUgZA– NASA (@NASA) 5 mai 2021

Pour réussir cette course, les États-Unis ont lancé le Projet Mercury en 1958 pour mettre le premier Américain dans l’espace et ont créé leur premier groupe d’astronautes en 1959 qui ont commencé à s’entraîner pour la mission. De même, même l’Union soviétique a lancé son propre programme de vols spatiaux habités et a sélectionné une équipe de 20 cosmonautes en 1960. Le premier tour de la course spatiale a été remporté par les Soviétiques lorsque le cosmonaute Yuri A. Gagarine a terminé une seule orbite autour de la Terre à bord de son Vostok capsule le 12 avril 1960. Cependant, les Américains ont fait un pas en avant et ont envoyé l’homme sur la Lune avec Apollo 11 qui a atterri le 20 juillet 1969.

Le projet Mercury de la NASA a été créé avec trois objectifs en tête. Le premier objectif était de mettre en orbite un vaisseau spatial avec équipage, le second était d’étudier la capacité de l’homme à fonctionner dans l’espace, et enfin de récupérer en toute sécurité à la fois l’engin spatial et les membres de l’équipage. Pour exécuter ce plan, la NASA a demandé à la McDonnell Aircraft Corporation de St Louis de construire le vaisseau spatial Mercury. Selon la NASA, leur plan initial était d’appeler jusqu’à sept premiers vols suborbitaux lancés sur des fusées Redstone pour tester le vaisseau spatial monoplace, suivis de missions orbitales terrestres utilisant le booster Atlas plus percutant. Il y a eu quelques échecs de lancement au début, mais l’équipe a réussi à envoyer Alan sur l’orbite terrestre.

