Le rover de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), Curiosity, a parcouru 3000 jours martiens, ou sols, sur la planète rouge. Curiosity a atteint Mars le 6 août 2012. A l’issue de cette étape importante, l’agence spatiale a partagé une note officielle dans laquelle elle mentionnait les découvertes que Curiosity a faites jusqu’à présent.

dans le Remarque, La NASA a mentionné que Curiosity a fait pas mal de découvertes tout en effectuant son ascension progressive du mont Sharp. Il explore la montagne de 5 kilomètres de haut depuis 2014. L’une des photos prises par Curiosity a choqué les scientifiques car elle montrait une série de «bancs» rocheux dans le panorama le plus récent de la mission. Le 18 novembre de l’année dernière, un total de 122 photos prises par Curiosity ont été assemblées à partir du 2946ème sol de la mission. La série de photographies époustouflantes a été cliquée par la caméra Mast, ou Mastcam, qui est considérée comme les yeux du rover.

La note mentionnait que les terrasses rocheuses courbes que l’on voit sur les photos peuvent se former lorsqu’il y a des couches de roche plus dures et plus molles sur une pente. Expliquant comment cela se produit, l’agence a déclaré que lorsque les couches les plus molles commencent à s’éroder, les couches les plus dures forment de petites falaises. Ce processus laisse derrière lui certaines formations en forme de banc. Ces formations peuvent également se produire lors d’un glissement de terrain.

Ashwin Vasavada, scientifique du projet, Curiosity, Jet Propulsion Laboratory dans le sud de la Californie, NASA, a déclaré: «Notre équipe scientifique est ravie de comprendre comment ils se sont formés et ce qu’ils signifient pour l’environnement ancien de Gale.»

Auparavant, ce rover a accompli pas mal de choses comme trouver la preuve que la planète rouge avait autrefois de l’eau liquide persistante et découvrir que la planète était autrefois propice à la vie. En outre, il a également constaté que les molécules de carbone organique, les éléments constitutifs de la vie, sont également disponibles sur Mars. Le rover a également pu envoyer des preuves de la présence de méthane présent et actif dans l’atmosphère de Mars; il a également détecté des niveaux de rayonnement qui pourraient être dangereux pour la santé humaine. Une chose qu’il s’est assurée est que l’atmosphère de Mars était beaucoup plus épaisse dans le passé qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Pendant ce temps, Curiosity aura bientôt de la compagnie sur Mars. L’agence spatiale va envoyer un autre rover nommé «Perseverance» en février de cette année. L’objectif principal de ce rover sera de ramener des échantillons de Mars sur Terre. Cette mission sera également la première mission aller-retour sur une autre planète.