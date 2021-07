La NASA cartographie un réseau caché de lacs sous les épaisses calottes glaciaires de l’Antarctique

En 2007, la glaciologue Helen Amanda Fricker a fait une découverte étonnante. Elle a découvert que sous les milliers de mètres d’épaisseur des banquises antarctiques se cache tout un réseau caché de lacs interconnectés qui se remplissent et se drainent activement. La présence d’eau de fonte sous les calottes glaciaires était connue, mais un tel réseau avec un système d’eau actif était une percée. Fricker avait utilisé les données de l’ICESat de la NASA, un satellite qui utilisait des impulsions laser pour mesurer les données d’altitude pour la glace, les nuages ​​et la terre et leur topographie.

La NASA a lancé un successeur plus avancé d’ICESat, ICESat-2 en 2018. Le nouveau satellite spatial pourrait collecter des données d’altitude avec une plus grande précision – jusqu’à quelques centimètres. En utilisant les données d’ICESat 2, Fricker, avec son collègue chercheur Matthew R. Siegfried, a maintenant découvert deux nouveaux lacs sous-glaciaires – des lacs d’eau de fonte sous la glace glaciaire – en Antarctique et a cartographié le réseau de lacs avec une grande précision.

Ces cartes aideront les scientifiques à comprendre le système hydrologique de l’Antarctique et comment ces lacs glaciaires contribuent à l’eau de l’océan. En utilisant ces mesures critiques, les scientifiques peuvent expliquer et prédire l’apparition et la disparition des lacs antarctiques. Par exemple, un énorme lac avait disparu en seulement trois jours sur les plateaux de glace d’Amery en Antarctique. De plus, les scientifiques peuvent calculer dans quelle mesure cela est causé par le réchauffement climatique et comment ces lacs affectent le mouvement des glaciers antarctiques.

Les scientifiques disent que la lenteur ou la rapidité avec laquelle la calotte glaciaire de l’Antarctique se déplace dépend de ces lacs d’eau de fonte qui la lubrifient. Le mouvement se fait lentement vers l’extérieur de la région centrale mais lorsqu’il s’approche de l’océan Austral, le mouvement s’accélère de quelques mètres. Au cours de ce mouvement, les calottes glaciaires subissent des fissures, des crevasses et d’autres changements, qui sont tous mesurés à l’aide de lasers spatiaux, grâce à ICESat-2.

« Ce sont des processus qui se déroulent sous l’Antarctique dont nous n’aurions aucune idée si nous n’avions pas de données satellitaires », a déclaré Fricker, dans un déclaration. le étude a été publié le 7 juillet dans Geophysical Research Letters.

Les scientifiques pensent que comprendre la nature des lacs d’eau de fonte et d’autres changements qui se produisent dans les calottes glaciaires peut les aider à comprendre le sort de l’Antarctique et les guider sur la façon dont le réchauffement climatique affecte la calotte glaciaire.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici