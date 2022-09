La NASA capture les vraies couleurs de Jupiter, et c’est un spectacle spécial

De nos jours, chaque fois que je vois une image de quelque chose dans le cosmos, je plisse les yeux de suspicion avant de me délecter d’admiration. Je me demande : Est-ce réellement à quoi ressemble ce truc ?

La plupart du temps, les scientifiques ajoutent des fioritures artistiques à leurs images spatiales. Ce n’est pas seulement pour le plaisir (bien que ce soit assez amusant), mais parce qu’un peu de colorisation permet de mettre l’accent sur des visuels planétaires bruts ou de représenter une lumière cosmique indétectable par les élèves humains.

Ce que cela signifie, pour nous, les observateurs de l’espace, c’est que peu importe à quel point le télescope spatial James Webb de la NASA a essayé de nous convaincre, la nébuleuse Carina ne ressemble pas à du caramel chaud et fondu. Malgré ce que disent les manuels du primaire, Vénus n’est pas une sphère jaune moutarde. Et contrairement à ce que laisse entendre le télescope spatial Hubble, le La nébuleuse du voile n’est malheureusement pas un ver arc-en-ciel irisé. Je pourrais continuer.

Donc, chaque fois que je regarde une image d’un royaume au-delà de la Terre, je sais n’est pas colorisé, je regarde un peu plus longtemps que d’habitude – et mardi, nous avons eu la chance d’avoir une telle merveille.

Voici, le côté gauche de l’image suivante, prise par le vaisseau spatial Juno de la NASA. C’est à peu près à quoi ressemblerait la surface de Jupiter si nous pouvions la regarder comme si nous admirions la lune. Roi du système solaireEn effet.

Données par NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, et traitement d’image par Björn Jónsson



Vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder du côté droit ? Même. Mais fais attention. C’est une de ces images traitées suspectes. Il a une saturation des couleurs et un contraste accrus pour accentuer les caractéristiques joviennes à petite échelle, NASA dit dans un communiqué. Cette manipulation était importante pour réduire le bruit ou d’autres artefacts dans le portrait, explique l’agence.

“Cela révèle clairement certains des aspects les plus intrigants de l’atmosphère de Jupiter”, a déclaré la NASA, “y compris la variation de couleur résultant d’une composition chimique différente, la nature tridimensionnelle des tourbillons tourbillonnants de Jupiter et les petits nuages ​​brillants” pop-up “. qui se forment dans les parties supérieures de l’atmosphère.”

Bien sûr, cette version de la peau marbrée de Jupiter est indéniablement plus frappante visuellement – ​​mais considérez à quel point le côté gauche est notre réalité. Dans l’espace, il y a un orbe fait de gaz tourbillonnant qui pourrait contenir plus de 1 300 Terres à l’intérieur. Et… ça ressemble probablement à ça ?

Nasa



Notre dernière lentille spéciale sur Jupiter est due au scientifique citoyen Björn Jónsson, qui a collecté et compilé des données accessibles au public prises avec la mission Juno de la NASA. Juno est un vaisseau spatial qui s’étend sur la largeur d’un terrain de basket et fait de longues orbites en boucle autour du monde rouge-brun tout en capturant des informations et des images sur sa muse planétaire.

Image PJ43_41 obtenue par @NASAJuno le 5 juillet 2022. Couleur/contraste approximatif et versions très exagérées où le contraste a été augmenté, la saturation des couleurs augmentée et les détails à petite échelle accentués. Également un traitement spécial pour réduire le bruit et les artefacts de compression. pic.twitter.com/RzWqsJUCQH — Björn Jonsson (@bjorn_jons) 21 juillet 2022

Depuis son lancement depuis la Terre en 2011, Juno est une force.

Il a renvoyé un livre photo spectaculaire de photos de Jupiter, allant des tourbillons d’aquarelle colorisés en azur et opale, à une magnifique vue rose de l’atmosphère jovienne et des images encore plus ternes et plus réalistes de ses couches.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Traitement d’image par Brian Swift



De plus, le 9 avril, Juno a atteint son point d’approche le plus proche de Jupiterà un peu plus de 2 050 milles (3 300 kilomètres) au-dessus des sommets des nuages ​​de la planète, ouvrant la voie à ce genre de film en stop-motion.

Données par NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, et traitement d’image par AndreaLuck



En ce qui concerne la nouvelle image de la géante gazeuse révélée par Jónsson, Juno se trouvait à environ 3 300 miles (5 300 kilomètres) au-dessus des sommets des nuages ​​de Jupiter à une latitude d’environ 50 degrés. “A ce moment, le vaisseau spatial se déplaçait à environ 130 000 mph (209 000 kilomètres par heure) par rapport à la planète”, a déclaré la NASA.

Encore une autre victoire pour Juno et un autre trésor spatial introspectif pour nous.

Ce sont des choses comme ça qui suscitent en moi une sorte de sentiment étrange – un mélange de terreur existentielle, d’étonnement, de silence. Ce sont des rappels de notre petit, mais remarquablement intelligent, point de vue sur l’univers.