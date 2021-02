La NASA avertit qu’un astéroïde de la taille d’un stade se dirige vers la Terre

L’agence spatiale américaine met en garde contre une salve de roches spatiales se dirigeant vers la Terre, d’une taille allant d’un maigre 10 mètres de diamètre à un 213 positivement pétrifiant.

Lorsqu’elle ne surveille pas de près son rover Perseverance, qui a atterri sur Mars cette semaine, la NASA est occupée à surveiller le ciel à la recherche de menaces potentielles pour la vie sur Terre – à savoir les astéroïdes. Et cette semaine ne fait pas exception, car cinq de ces roches spatiales devraient faire vibrer la planète que nous vivons.

Dimanche, l’astéroïde 2021 DD1 de 10 mètres et l’astéroïde 2021 DK1 de 61 mètres tireront au-delà de la Terre à une distance de sécurité de 1,6 million de kilomètres et de six millions de kilomètres, respectivement.

Cependant, ils ne sont que l’acte d’échauffement pour ce que la NASA décrit comme le « De la taille d’un stade » l’astéroïde 2020 XU6, qui mesure environ 213 mètres de diamètre. Pour mettre cela en perspective, il est deux fois plus grand que le Big Ben de Londres et deux fois et demie plus grand que la Statue de la Liberté.

Le XU6 2020 roule à une vitesse de 8,4 kilomètres par seconde ou 30240 kilomètres par heure. Étant donné que la circonférence de la Terre est de 40 075 kilomètres, il faudrait un peu plus d’une heure à l’astéroïde pour effectuer un tour de la planète entière.

Heureusement, cependant, la roche spatiale devrait nous manquer d’environ quatre millions de kilomètres lorsqu’elle passera le 22 février, afin que l’humanité puisse pousser un soupir collectif de soulagement pour le moment.

La roche spatiale géante sera suivie peu de temps après par 2020 BV9 (23 mètres), qui passera à une distance de 5,6 millions de kilomètres, et 2021 CC5 (40 mètres), qui passera à environ 6,9 millions de kilomètres.

