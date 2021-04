La société spatiale privée d’Elon Musk développe une fusée géante appelée Starship pour un jour emmener les gens sur Mars. Mais d’abord, il déposera des astronautes de la NASA sur la lune. La NASA a annoncé vendredi qu’elle avait attribué à SpaceX un contrat de 2,9 milliards de dollars pour utiliser Starship pour emmener des astronautes de l’orbite lunaire à la surface de la lune. Le contrat prolonge la tendance de la NASA à s’appuyer sur des entreprises privées pour transporter des personnes, des cargaisons et des explorateurs robotiques dans l’espace. Mais cela représente aussi une sorte de triomphe pour M. Musk dans la bataille des milliardaires de l’espace. L’un des concurrents du contrat lunaire de la NASA était Blue Origin, créé par Jeffrey P. Bezos d’Amazon. SpaceX surpasse désormais Blue Origin et d’autres constructeurs de fusées, soulignant comment il est devenu le partenaire le plus en vue de la NASA dans son programme de vols spatiaux habités.

Lorsque la NASA atteindra l’objectif d’atterrir les prochains astronautes sur la lune – désormais promis par l’administration Biden d’être la première femme et la première personne de couleur sur la lune – ils rouleront probablement dans un véhicule SpaceX. La nouvelle du prix a été rapportée plus tôt en Le Washington Post. L’année dernière, la NASA a attribué des contrats à trois entreprises pour des travaux de conception initiaux sur des atterrisseurs susceptibles de transporter des humains vers la surface lunaire. En plus de SpaceX, la NASA a sélectionné des propositions de Dynetics, un entrepreneur de la défense à Huntsville, Ala., Et Blue Origin de M. Bezos, qui avait rejoint ce qu’elle a appelé l’équipe nationale avec plusieurs sociétés aérospatiales traditionnelles: Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper. Le prix est uniquement pour le premier atterrissage en équipage, et SpaceX doit d’abord effectuer un atterrissage sans équipage. Les responsables de la NASA ont déclaré que Blue Origin, Dynetics et d’autres sociétés seraient en mesure de soumissionner pour les futures missions d’atterrissage sur la lune. Le président Biden soutient les plans lancés sous le président Donald J.Trump pour renvoyer des astronautes sur la lune. Mais alors que M. Trump a promis un retour d’ici 2024, le calendrier n’a pas été considéré comme réaliste après que le Congrès n’ait pas fourni le financement demandé, et la NASA réévalue maintenant le calendrier. Le programme lunaire de la NASA, connu sous le nom d’Artemis, devrait lancer son premier voyage sans équipage plus tard cette année ou au début de l’année prochaine, en utilisant une puissante fusée appelée Space Launch System pour propulser la capsule Orion, où les futurs astronautes seront assis, sur un voyage sur la lune et retour. L’étage de propulsion de la fusée a passé un test au sol important le mois dernier.

Pour le vaisseau spatial qui atterrirait des astronautes sur la lune, la NASA devait choisir deux des trois sociétés pour aller de l’avant et construire leurs atterrisseurs, reflétant l’approche utilisée par l’agence spatiale pour embaucher des entreprises pour transporter des cargaisons et maintenant des astronautes à l’international. Station spatiale. Deux options offrent une concurrence qui aide à réduire les coûts et fournit une sauvegarde au cas où l’un des systèmes rencontrerait un revers.

En choisissant uniquement SpaceX, les responsables de la NASA semblent dire qu’ils pensent que la société de M. Musk peut fournir une conception ambitieuse de vaisseau spatial, beaucoup plus grande et plus capable que ce dont la NASA a réellement besoin. En effet, une fois que Starship démarre ses opérations, cela soulèverait la question de savoir pourquoi la NASA a besoin de la fusée Space Launch System. Chaque lancement du système de lancement spatial devrait coûter plus d’un milliard de dollars. Parce que Starship est conçu pour être entièrement réutilisable, ses coûts seront beaucoup moins chers. Les plans d’Artemis appellent actuellement les astronautes à se lancer en orbite au-dessus d’une fusée du système de lancement spatial. L’étage supérieur de la fusée doit ensuite propulser la capsule Orion, où les astronautes seront assis, vers la lune. Contrairement aux missions Apollo de la NASA dans les années 1960 et 1970, l’atterrisseur spatial doit être envoyé séparément en orbite lunaire. Orion doit accoster avec l’atterrisseur, qui se dirigera ensuite vers la surface. Mais Starship éclipsera Orion en taille, ce qui rend l’architecture similaire à celle de naviguer sur un yacht à travers l’océan Atlantique, puis de passer à un bateau de croisière pour le court trajet jusqu’au port.