La NASA attribue à SpaceX 1,4 milliard de dollars de contrats pour 5 autres missions d’astronautes

La NASA a annoncé mercredi qu’elle avait attribué cinq autres missions d’astronautes à SpaceX d’Elon Musk, avec un contrat d’une valeur supplémentaire de 1,4 milliard de dollars pour la société.

Les vols supplémentaires relèvent du programme Commercial Crew de la NASA, qui livre des astronautes et du fret à destination et en provenance de la Station spatiale internationale. SpaceX effectue actuellement son quatrième vol spatial humain opérationnel pour l’agence.

Le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX est en concurrence avec Boeing et sa capsule Starliner pour des contrats sous Commercial Crew. Alors que les deux sociétés ont maintenant reçu près de 5 milliards de dollars pour développer et lancer leurs capsules respectives, SpaceX a remporté 14 missions et Boeing en a remporté six. Ce dernier n’a pas encore lancé d’astronautes avec Starliner.

En raison des retards et de la nature à prix fixe des contrats de la NASA pour le programme, Boeing a absorbé 688 millions de dollars de coûts liés aux retards et aux travaux supplémentaires sur la capsule. Après avoir réussi un vol Starliner sans équipage vers l’ISS en mai, la société vise désormais à transporter des astronautes pour la première fois en février.

Entre SpaceX et Boeing, l’agence a attribué des contrats pour 20 vols à ce jour, couvrant des missions d’équipage jusqu’en 2030, date à laquelle l’ISS devrait cesser d’être utilisée.