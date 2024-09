La NASA attribue à Intuitive Machines un contrat de réseau spatial proche d’une valeur potentielle maximale de 4,82 milliards de dollars

Machines intuitives, LLC

HOUSTON, 17 septembre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Intuitive Machines, Inc. (Nasdaq : LUNR, LUNRW) (« Intuitive Machines ») (« Société »), une société leader dans l’exploration spatiale, les infrastructures et les services, a annoncé aujourd’hui que la NASA lui a attribué un contrat Near Space Network (« NSN ») pour des services de communication et de navigation pour des missions dans la région de l’espace proche, qui s’étend de la surface de la Terre jusqu’au-delà de la Lune.

Ce contrat de sous-catégorie 2.2 de services de relais de l’orbite géostationnaire au satellite cislunaire est un nouveau contrat de commande de tâches à prix fixe ferme, à attribution multiple, à livraison indéterminée/quantité indéterminée (« IDIQ »). Le contrat a une période de base de cinq ans avec une période d’option supplémentaire de cinq ans, avec une valeur potentielle maximale de 4,82 milliards de dollars. La période de commande de base financée par tranches commence le mardi 1er octobre 2024 et se termine le 30 septembre 2029, la période d’option prolongeant potentiellement le contrat jusqu’au 30 septembre 2034.

« Ce contrat marque un tournant dans le leadership d’Intuitive Machines dans le domaine des communications et de la navigation spatiales », a déclaré Steve Altemus, PDG d’Intuitive Machines. « Nous sommes heureux de nous associer à la NASA, en tant qu’équipe unique, pour soutenir la campagne Artemis et les efforts visant à développer l’économie lunaire. »

L’un des points forts de ce contrat est le lancement de la constellation de satellites lunaires d’Intuitive Machines, un service que la société considère comme un élément stratégique de sa vision de commercialisation des activités lunaires. La constellation fournira des services de données et de transmission améliorés ainsi que des opérations autonomes, créant ainsi une infrastructure robuste conforme aux trois piliers d’Intuitive Machines pour commercialiser un corps céleste.

Livraison : mise à l’échelle des capacités de l’atterrisseur lunaire pour soutenir la livraison de fret et d’infrastructures. Services de transmission de données : Établissement d’un réseau de satellites capables de fournir des données vidéo en résolution 4K et des services de navigation, aidant à la sélection des sites d’atterrissage et à la prospection des ressources. Opérations autonomes : développement d’infrastructures, de logistique et de solutions de cartographie sur la Lune pour faciliter l’exploration et les opérations.

Dans le cadre de ce contrat, la société déploiera des satellites relais lunaires et fournira des services de communication et de navigation qui jouent un rôle essentiel dans la campagne Artemis de la NASA visant à établir une présence à long terme sur la Lune.

À propos d’Intuitive Machines

Intuitive Machines est une société diversifiée d’exploration spatiale, d’infrastructure et de services qui s’efforce de révolutionner l’économie de l’accès à la Lune. En 2024, Intuitive Machines a réussi à faire atterrir sur la Lune l’atterrisseur lunaire de classe Nova-C de la société, Odysseus, ramenant les États-Unis sur la surface lunaire pour la première fois depuis 1972. Les produits et services de la société sont proposés par l’intermédiaire de ses quatre unités commerciales dans l’espace : Lunar Access Services, Orbital Services, Lunar Data Services et Space Products and Infrastructure. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site intuitivemachines.com.

