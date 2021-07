La NASA associe des fusées à des satellites pour étudier un générateur électrique

L’horizon où l’atmosphère terrestre rencontre l’espace a des courants électriques de la taille d’un continent dans le ciel, qui sont souvent centrés là où le soleil est au-dessus. Maintenant, les scientifiques de la NASA envoient une fusée qui combinerait ses observations avec un autre satellite, qui est déjà en orbite, pour parvenir à une compréhension plus avancée des phénomènes électriques. La fusée Dynamo – 2 est une fusée sonde, c’est-à-dire qu’elle est équipée pour mesurer des distances spécifiques dans l’atmosphère. Deux de ces fusées sont programmées pour effectuer leurs mesures lorsque le satellite Ionospheric Connection Explorer de la NASA est le plus proche des zones d’observation. Selon Nasa, les lancements devraient avoir lieu entre le 6 et le 20 juillet et seront diffusés en direct sur la chaîne Youtube Wallops de la NASA. Cependant, les personnes vivant dans la région médio-atlantique (huit États américains dont New York) peuvent voir les fusées être lancées dans le ciel.

La mission Dynamo effectuera des mesures et vérifiera les hypothèses théoriques des scientifiques. Une mission similaire a été entreprise par la NASA en 2013 qui a confirmé la théorie des marées atmosphériques, le mouvement de va-et-vient de certaines parties de l’atmosphère, comme les vagues de l’océan frappant la plage, causées par la chaleur ondulante rayonnant du sol. Ces marées provoquent des vents de haute altitude, qui entraînent la dynamo atmosphérique produisant des courants électriques géants, disent les scientifiques. Cependant, la mission de 2013 a prouvé que les estimations théoriques de la force de ces vents étaient fausses. Les scientifiques ont estimé, sur la base d’observations au sol, des vents à faible rythme, mais les mesures ont montré des vents atteignant des vitesses pouvant atteindre 150 mètres par seconde dans la région de la dynamo.

« Après deux siècles de recherche, il est passionnant de voyager dans l’espace et d’observer des dynamos qui font partie de notre environnement naturel », a déclaré Rob Pfaff, un physicien de l’espace de la NASA dans un communiqué de la NASA.

Fondamentalement, une dynamo est un appareil qui produit des courants électriques lorsque trois ingrédients clés sont réunis : un champ magnétique, un conducteur et un mouvement dans l’un ou l’autre. En 1970, des scientifiques avaient théorisé l’existence de marées atmosphériques produisant de grands courants électriques pulsés dans le ciel, suggérant que la Terre était une dynamo géante.

