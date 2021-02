Les médias sociaux étaient en feu avec des spéculations sauvages sur une météorite tombée qui aurait atterri dans la cour de récréation d’une école dans l’extrême nord du Queensland, la NASA étant apparemment appelée pour enquêter. Mais tout n’était pas ce qu’il semblait.

Un grand nombre d’anecdotes et de théories ont émergé en ligne, alors que les gens se précipitaient pour obtenir plus d’informations. Cependant, il n’a pas fallu longtemps aux astronomes amateurs pour être quelque peu déçus pour découvrir les véritables origines, beaucoup plus banales, de la «roche spatiale».

© École d’État de Malanda





«Nous avons reçu toutes sortes de demandes de renseignements du monde entier», a déclaré le directeur de la Malanda State School, Mark Allen, avant d’annoncer la vraie nouvelle que la frappe de météorite virale dans sa cour de récréation était en fait un projet scolaire.

Allen a décrit l’exercice comme un « peu de plaisir » dans lequel les élèves de l’école ont été invités à « rapport » sur un atterrissage de météorite dans le cadre d’une mission qui les a chargés d’interroger les témoins et les services d’urgence sur les lieux, quelqu’un aurait décidé de prendre l’initiative et de porter l’affaire jusqu’à la NASA.

https://www.facebook.com/MalandaSS/videos/415657003076118

«La police locale a adoré s’impliquer pour que l’école et les enfants le rendent plus réaliste», Daniel Moss, résident local, a expliqué. «C’est une petite ville, ils ne s’y attendaient pas [the school project] devenir viral. »

