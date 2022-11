La NASA annule le satellite de surveillance des gaz à effet de serre en raison du coût

La NASA annule un satellite prévu qui devait surveiller intensément les gaz à effet de serre au-dessus des Amériques parce que cela devenait trop coûteux et compliqué.

Mais l’agence spatiale a déclaré qu’elle surveillerait toujours la pollution par le carbone d’origine humaine, mais de différentes manières.

La NASA a annoncé mardi que sa mission GeoCarb, qui était censée être un satellite à faible coût pour surveiller le dioxyde de carbone, le méthane et l’évolution de la vie végétale en Amérique du Nord et du Sud, était en train d’être tuée en raison de dépassements de coûts.

Lorsqu’il a été annoncé il y a six ans, il était censé coûter 166 millions de dollars, mais les derniers chiffres de la NASA montrent que les coûts grimperaient à plus de 600 millions de dollars et c’était des années en retard, selon la directrice des sciences de la Terre de la NASA, Karen St. Germain.

Contrairement à d’autres satellites qui surveillent les gaz à effet de serre depuis l’orbite terrestre basse et obtiennent différentes parties du globe dans une grande image, GeoCarb était censé être à une altitude beaucoup plus élevée de 22 236 miles (35 786 kilomètres) à partir d’un endroit fixe en orbite et se concentrer intensément sur Amérique du Nord et du Sud. Cette perspective différente et plus approfondie s’est avérée trop difficile et coûteuse pour être réalisée dans les limites du budget et des délais, a déclaré St. Germain.

L’équipement à lui seul a plus que doublé de prix, puis il y a eu des problèmes non techniques qui auraient ajouté plus, a-t-elle déclaré. L’agence a déjà dépensé 170 millions de dollars pour le programme maintenant annulé et ne dépensera plus.

“Cela ne reflète aucune réduction de notre engagement envers la science, les observations associées aux gaz à effet de serre et au changement climatique”, a déclaré St. Germain dans une interview mardi. « Nous sommes toujours déterminés à faire cette science. Mais nous allons devoir le faire d’une manière différente parce que nous ne voyons pas cet instrument se rassembler.

La surveillance des gaz à effet de serre, principale cause du réchauffement climatique, est importante à plusieurs niveaux. Cela peut aider à repérer les fuites, par exemple de méthane, ou à demander des comptes aux entreprises et aux pays qui se sont engagés à réduire leurs émissions. Au-delà des gouvernements, de nombreuses entreprises privées effectuent désormais une surveillance par satellite des gaz à effet de serre.

Au lieu de son projet, la NASA cherche à lancer une mission centrée sur la Terre qui n’a pas encore été décidée, conçue pour être plus grande et moins risquée. L’agence spatiale obtient également des données sur le méthane à partir d’un instrument spécial de la Station spatiale internationale qui était censé examiner la poussière minérale, mais qui surveille le puissant gaz à effet de serre en prime, et il existe des satellites de surveillance du méthane de l’agence spatiale européenne et japonaise. et certaines entreprises commerciales et à but non lucratif, a-t-elle déclaré.

La NASA dispose également de deux satellites dédiés qui surveillent le dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre.

