La NASA alimente une fusée lunaire pour son lancement après des fuites et des ouragans

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – La NASA a commencé mardi à alimenter sa nouvelle fusée lunaire pour un lancement au milieu de la nuit, sa troisième tentative de mettre une capsule vide autour de la lune pour la première fois en 50 ans.

Des fuites de carburant ont tourmenté les deux premières tentatives de fin d’été, puis une paire d’ouragans a causé plus de retards. Bien que les ingénieurs n’aient jamais identifié la cause de la fuite d’hydrogène, ils ont modifié le processus de ravitaillement pour minimiser les fuites et étaient convaincus que toute la plomberie de la fusée de 322 pieds (98 mètres) resterait étanche et intacte.

La NASA a ajouté une heure à l’opération pour tenir compte du remplissage plus lent, essentiel pour réduire la pression sur les conduites de carburant et maintenir les joints en place. Cela semblait fonctionner, sans fuites majeures signalées au cours des premières étapes.

“Jusqu’à présent, tout se passe très bien”, a déclaré le directeur adjoint du lancement, Jeremy Graeber, environ une heure après le début du ravitaillement.

La fusée était remplie de gaz avec près de 1 million de gallons (3,7 millions de litres) d’hydrogène et d’oxygène super froids.

La NASA s’attendait à ce que 15 000 personnes bloquent le Kennedy Space Center pour le lancement aux petites heures du mercredi matin, avec des milliers d’autres bordant les plages et les routes à l’extérieur des portes. L’agence spatiale a eu deux heures pour faire décoller la fusée, avant de se retirer jusqu’à samedi.

Les débuts de la fusée Space Launch System, connue sous le nom de SLS, comportaient trois mannequins de test, mais aucun astronaute à l’intérieur de la capsule de l’équipage, que la NASA espérait mettre en orbite lunaire.

Ce premier vol d’essai devait durer trois semaines et se terminer par un plongeon dans le Pacifique. La priorité absolue de la NASA pour la mission de 4,1 milliards de dollars est de vérifier le bouclier thermique de la capsule lors de la rentrée, afin que quatre astronautes puissent s’attacher pour le prochain tir de lune en 2024. Cela serait suivi d’un atterrissage lunaire à deux en 2025.

La NASA a envoyé des astronautes sur la Lune pour la dernière fois en décembre 1972, clôturant le programme Apollo.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Marcia Dunn, Associated Press