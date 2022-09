La NASA alimente une fusée lunaire lors d’un test de fuite avant le prochain essai de lancement

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – La NASA a chargé mercredi du carburant dans sa fusée lunaire lors d’un test de fuite avant une tentative de lancement dès la semaine prochaine.

La démonstration d’une journée déterminera si la fusée de 322 pieds (98 mètres) est prête pour son premier vol d’essai, une mission en orbite lunaire avec des mannequins au lieu d’astronautes.

Les responsables veulent vérifier les réparations de toutes les fuites d’hydrogène qui ont gâché les deux premières tentatives de lancement, ainsi que les tests de compte à rebours précédents. Tant d’hydrogène s’est échappé pendant le compte à rebours du début du mois qu’il a dépassé la limite de la NASA de plus du double.

La NASA a remplacé deux sceaux après le dernier retard. L’un avait une petite indentation.

“L’équipe est vraiment excitée de passer ce test. Tout le monde a travaillé dur ces dernières semaines », a déclaré l’ingénieur de la NASA Wes Mosedale depuis le Launch Control du Kennedy Space Center.

L’objectif de mercredi : pomper près de 1 million de gallons (4 millions de litres) dans la fusée, avec un minimum – ou pas – de fuite. Cela mettrait la NASA sur la bonne voie pour une éventuelle tentative de lancement mardi, à condition que l’US Space Force prolonge la certification des batteries à bord qui font partie du système de sécurité des vols.

Outre le remplacement des joints, la NASA a modifié le processus de ravitaillement en carburant, ralentissant plus lentement le chargement de l’hydrogène et de l’oxygène liquides super froids. De cette façon, la plomberie devrait être soumise à moins de stress et être moins susceptible de provoquer une fuite, selon les responsables.

Une fois lancée, la capsule de l’équipage au sommet de la fusée sera la première à orbiter autour de la Lune en 50 ans. La mission de 4,1 milliards de dollars devrait durer plus de cinq semaines et se terminer par un éclaboussement dans le Pacifique. Les astronautes monteraient à bord pour le deuxième vol d’essai, se précipitant autour de la lune en 2024. La troisième mission, prévue pour 2025, verrait une paire d’astronautes atterrir sur la lune.

La fusée Space Launch System de la NASA est plus puissante que la fusée Saturn V qui a envoyé des astronautes Apollo sur la Lune à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Les moteurs et les propulseurs sont des reliquats des navettes spatiales désormais à la retraite. Tout comme maintenant, la NASA a lutté contre des fuites d’hydrogène insaisissables à l’époque de la navette, en particulier au début des années 1990.

Marcia Dunn, Associated Press