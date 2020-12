L’agence spatiale américaine NASA a attribué jeudi des contrats à quatre entreprises pour collecter des échantillons lunaires pour un montant de 1 à 15000 dollars, des prix défiant toute concurrence destinés à créer un précédent pour l’exploitation future des ressources spatiales par le secteur privé.

« Je trouve assez surprenant que nous puissions acheter des régolithes lunaires à quatre sociétés pour un total de 25 001 $ », a déclaré Phil McAlister, directeur de la division des vols spatiaux commerciaux de la NASA.

Les contrats sont avec Lunar Outpost of Golden, Colorado pour 1 $; ispace Japan ou Tokyo pour 5 000 $; ispace Europe of Luxembourg pour 5 000 dollars; et Masten Space Systems de Mojave, Californie pour 15 000 dollars.

Les entreprises prévoient de procéder à la collecte lors de missions sans pilote déjà prévues sur la Lune en 2022 et 2023.

Les entreprises doivent collecter une petite quantité de sol lunaire, connu sous le nom de régolithe, de la lune et fournir à la NASA des images de la collection et du matériel collecté.

La propriété du plancher lunaire sera alors transférée à la NASA et deviendra « la propriété exclusive de la NASA pour une utilisation par le service dans le cadre du programme Artemis ».

Dans le cadre du programme Artemis, la NASA prévoit d’atterrir un homme et une femme sur la Lune d’ici 2024 et de jeter les bases d’une exploration durable et d’une éventuelle mission sur Mars.

«Le précédent est une partie très importante de ce que nous faisons aujourd’hui», a déclaré Mike Gold, administrateur adjoint par intérim de la NASA pour les relations internationales et interinstitutions.

«Nous pensons qu’il est très important de créer un précédent que les entités du secteur privé peuvent utiliser, utiliser ces ressources, mais la NASA peut les acheter et les utiliser non seulement pour alimenter les opérations de la NASA, mais aussi pour créer un Une toute nouvelle ère dynamique de développement et d’exploration publics et privés sur la Lune », a déclaré Gold.

« Nous devons apprendre à produire notre propre eau, air et même carburant », a-t-il déclaré. « La vie terrestre permettra des activités d’exploration ambitieuses qui se traduiront par une science impressionnante et des découvertes sans précédent. »

Toutes les leçons apprises sur la lune seraient essentielles à une éventuelle mission sur Mars.

«La mission humaine sur Mars sera encore plus exigeante et stimulante que nos opérations lunaires. C’est pourquoi il est si important d’apprendre de nos expériences sur la Lune et d’appliquer ces leçons à Mars», a déclaré Gold.

« Nous voulons montrer explicitement que vous pouvez extraire, que vous pouvez utiliser des ressources et que nous mènerons ces activités en pleine conformité avec le Traité sur l’espace extra-atmosphérique », a-t-il déclaré. « C’est le précédent qui est important. Il est important que l’Amérique joue un rôle de premier plan, non seulement dans la technologie, mais aussi dans la politique. »

Les États-Unis essaient de créer un précédent parce qu’il n’y a actuellement pas de consensus international sur les droits de propriété dans l’espace, et la Chine et la Russie ne sont pas parvenues à un accord avec les États-Unis à ce sujet.

Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 est vague, mais il considère l’espace comme «non soumis à l’appropriation nationale par revendication de souveraineté, par utilisation ou occupation, ou de toute autre manière».