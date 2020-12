Deux des plus grandes planètes du système solaire, Jupiter et Saturne, se réuniront dans une rare conjonction le 21 décembre et si vous aimez l’astronomie, cela pourrait être une nouvelle excitante pour vous. Ce qui rend cet événement encore plus spécial, c’est le fait que les deux planètes seront plus proches qu’elles ne l’ont été depuis le Moyen Âge, qui date de plus de quatre cents ans.

Pour voir la grande conjonction de Jupiter et de Saturne, les deux plus grandes planètes de notre système solaire, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a publié un article sur Tumblr. La NASA suggère que vous devez trouver un endroit avec une vue dégagée sur le ciel comme un champ ou un parc pour voir la grande conjonction se dérouler sous vos yeux ce soir. Pour ceux qui vivent dans une ville et se demandent si la pollution de la ville pourrait affecter les chances de voir la conjonction, ils doivent garder à l’esprit que Jupiter et Saturne sont brillants, donc ils sont visibles de la plupart des villes.

Pour une meilleure vue de la conjonction, on peut également utiliser des jumelles ou un petit télescope. À l’aide d’un télescope doté de lentilles puissantes, on peut même voir les quatre grandes lunes de Jupiter en orbite autour de la planète géante.

Lisez aussi: Des photos fascinantes de la « grande conjonction » de Jupiter-Saturne deviennent virales alors qu’un phénomène rare envahit Internet

La conjonction apparaîtra d’abord dans le ciel du sud-ouest une heure après le coucher du soleil. Pour distinguer Jupiter de Saturne, il faut se rappeler que la première ressemblera à une étoile brillante tandis que la seconde sera légèrement plus pâle et apparaîtra légèrement au-dessus et sur le côté gauche de Jupiter. Au fil des jours, Jupiter prendra le dessus sur Saturne et les deux planètes inverseront leurs positions dans le ciel.

Si vous envisagez de photographier l’observation rare, un appareil photo reflex numérique ou même un appareil photo de téléphone portable peut fonctionner selon la NASA. L’agence spatiale américaine a même publié quelques trucs et astuces pour capturer l’événement. Les photographes auront une à deux positions à partir du moment où les deux planètes apparaissent pour la première fois lorsqu’elles se couchent. Saturne et Jupiter seront visibles dans le ciel de début de soirée jusqu’à tard dans la soirée. Ainsi, une photographie du même endroit peut sembler complètement différente avec les lumières changeantes.

La NASA suggère l’utilisation d’un trépied robuste tout en prenant des images à longue exposition de la conjonction. Ceux qui n’ont pas de caméra peuvent utiliser des plates-formes stables comme un mur, une clôture ou une voiture. La vue peut également être améliorée avec les positions du croissant de lune. Les photographies peuvent être rendues très spéciales avec l’inclusion de la lune qui passerait par la conjonction dans les jours à venir.