La NASA déchiffre l’objet mystérieux qui a survolé la Terre plus tôt cette semaine

Mardi, un objet mystérieux a survolé la Terre et s’est approché à moins de 32 000 miles de la planète. Après avoir essayé de déchiffrer l’objet mystérieux, les scientifiques l’ont finalement identifié.

Mercredi, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a confirmé que l’objet, précédemment connu sous le nom de 2020 SO, était le compresseur d’une fusée Centaur lancée en 1966.

Le missile, qui devait atterrir sur la lune, transportait la mission Surveyor 2, mais s’est retrouvé dans une spirale mortelle lorsqu’un de ses propulseurs n’a pas réussi à tirer avec les autres.

Surveyor 2 s’est écrasé sur la surface lunaire, mais le compresseur de la fusée s’est séparé du vaisseau spatial peu de temps après l’avoir poussé vers sa destination lunaire. Le booster a alors dérivé dans l’abîme de l’énorme espace.

Récemment, la gravité de la Terre a attrapé à nouveau brièvement le compresseur de la fusée, et il fera deux fois le tour de la Terre avant d’échapper à l’attraction gravitationnelle de la planète en mars 2021, selon le communiqué de presse de la NASA. Ensuite, le booster entrera dans une nouvelle orbite autour du soleil.

L’objet a été repéré pour la première fois par un télescope sur l’île hawaïenne de Maui en septembre. L’orbite de l’objet non identifié ne semblait pas naturelle, suivait de façon inhabituelle près de la Terre et restait dans le même plan que la planète. Cette caractéristique était différente de la plupart des astéroïdes, qui ont des orbites inclinées et plongent au-dessus ou au-dessous de la Terre lorsqu’ils se déplacent autour du soleil.

NASA déclaration a déclaré qu’après une analyse plus approfondie de l’orbite de SO en 2020, il a été révélé que l’objet s’était rapproché de la Terre à quelques reprises au cours des dernières décennies, avec une approche en 1966 le rapprochant suffisamment pour suggérer qu’il pourrait provenir de la terre est venue.

Après avoir comparé les données avec l’histoire des précédentes missions de la NASA, Paul Chodas, directeur du Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), a conclu que 2020 SO pourrait être le propulseur de fusée Centaur de la NASA Surveyor 2. Mission de 1966 sur la lune.