La NASA a publié les premières images couleur du télescope spatial James Webb. Ils sont géniaux.

L’année dernière, avant le lancement du télescope spatial James Webb, j’écrivais : “le plus grand télescope spatial de l’histoire est sur le point de nous époustoufler”.

Considérez cet esprit soufflé. La NASA a enfin dévoilé ses premières images de l’observatoire spatial. Ces images sont en préparation depuis des décennies et surviennent après des années de retards et de budgets explosés. Mais ils ne déçoivent pas. Considérez cette toute première image publiée par l’agence spatiale lundi :

Ce qui rend cette image si époustouflante, c’est à la fois sa petite taille et sa taille.

C’est petit dans le sens où cette image ne représente qu’une infime partie du ciel nocturne. Imaginez que vous tenez un grain de sable à bout de bras. La zone de ciel couverte par le grain – c’est la taille de la zone capturée dans l’image ci-dessus.

Mais c’est énorme dans le sens où presque chaque objet de cette image est une galaxie (à part les éclats d’étoiles brillants, qui sont des étoiles au premier plan). Pensez-y : dans chaque point de ciel, il y a au moins des milliers et des milliers de galaxies.

Et tandis qu’elle nous apparaît comme une image plate, cette image révèle les profondeurs de l’univers, et est une fenêtre à travers le temps. Les éclats de lumière les plus faibles et les plus petits de ces photos sont des images de galaxies telles qu’elles existaient il y a plus de 13 milliards d’années, au tout début des temps (cette lumière voyage dans l’espace depuis). Et non seulement Webb peut capturer des images de galaxies aussi anciennes ; le télescope spatial peut faire des mesures sur les éléments dont ces premières galaxies sont composées.

Une image comme celle-ci s’apparente à une carotte de roche sédimentaire. Il montre l’évolution de l’univers au fil du temps dans ses nombreuses couches.

Et cela représente une énorme amélioration par rapport aux capacités du télescope spatial Hubble, qui, jusqu’au lancement du Webb, était le plus grand observatoire de l’espace. Le miroir de Hubble a un diamètre impressionnant de 7,8 pieds. Les magnifiques miroirs dorés de Webb se combinent pour un diamètre de 21,3 pieds. Dans l’ensemble, cela représente plus de six fois la zone de collecte de lumière, et lorsqu’il s’agit de télescopes, plus de collecte de lumière équivaut à plus de détails.

Vous pouvez déjà voir les améliorations apportées par Webb par rapport à Hubble. Le télescope spatial Hubble a précédemment fait des observations similaires du même amas de galaxies Webb capturé ci-dessus.

Dans le curseur d’image ci-dessous, la vue Hubble est sur la gauche. A droite, la vue de Webb est plus détaillée. Plus de galaxies plus faibles à l’arrière-plan sont plus facilement distinguées. Vous pouvez également voir plus facilement comment certaines galaxies sont déformées plus clairement, le résultat de leur lumière passant à travers les lentilles gravitationnelles des galaxies les plus proches au premier plan. (Remarque : ces images ne sont pas parfaitement alignées, mais vous pourrez toujours voir la nette différence en détail.)

L’autre avantage du Webb par rapport à Hubble est le type de lumière qu’il collecte.

La lumière se décline en de nombreuses variétés. L’œil humain ne peut voir qu’une bande étroite connue sous le nom de lumière visible, mais l’univers contient beaucoup et beaucoup de lumière en dehors de cette plage, y compris les formes à plus haute fréquence et à plus haute énergie : la lumière ultraviolette et les rayons gamma. Ensuite, il y a la lumière à faible énergie avec des longueurs d’onde plus longues : infrarouge, micro-ondes, radio.

Le télescope spatial Hubble collecte la lumière visible, l’ultraviolet et un peu d’infrarouge. Le Webb est principalement un télescope infrarouge, il voit donc la lumière dans une longueur d’onde plus longue que celle que nos yeux peuvent voir. Cela semble ringard et technique, mais c’est en fait ce qui permet à Webb de remonter plus loin dans le temps que le Hubble.

La lumière infrarouge est souvent une lumière très ancienne, due à un phénomène appelé décalage vers le rouge. Lorsqu’une source lumineuse s’éloigne d’un spectateur, elle s’étire, se transforme en une longueur d’onde de plus en plus longue, devenant plus rouge. C’est similaire à ce qui arrive au son lorsqu’une sirène passe : la hauteur augmente à mesure que la sirène s’approche, puis diminue à mesure qu’elle s’éloigne. Parce que l’espace est en constante expansion, les choses les plus éloignées de nous dans l’univers s’éloignent de nous, leur lumière devenant de plus en plus rouge avant de finalement tomber dans le spectre infrarouge. L’infrarouge est invisible pour les yeux humains, mais Webb peut le capturer avec des détails stellaires.





Mardi, la NASA a publié encore plus d’images de Webb, montrant ses capacités impressionnantes. Ici, voyez la nébuleuse Carina, une zone de formation d’étoiles. La lumière infrarouge est moins obscurcie par la poussière cosmique, et ainsi le télescope Webb peut révéler plus d’étoiles dans cette région que Hubble pourrait. “Webb révèle les pépinières stellaires émergentes et les étoiles individuelles qui sont complètement cachées dans les images en lumière visible”, explique la NASA.

Ici, Webb repère un quintette de galaxies. “Webb montre des détails inédits dans ce groupe de galaxies”, relaie la NASA. “Des amas étincelants de millions de jeunes étoiles et des régions d’éclatement d’étoiles fraîches ornent l’image.”

Dans une autre image étonnante, Webb observe les restes d’une étoile mourante dans la nébuleuse de l’anneau sud. En bas à gauche, la nébuleuse est capturée en proche infrarouge, et à droite, elle est capturée en moyen infrarouge, qui font chacune ressortir des détails différents dans ce cataclysme. L’étoile sombre au centre “envoie des anneaux de gaz et de poussière depuis des milliers d’années dans toutes les directions”, écrit la NASA.

Ce n’est que le début de la mission scientifique du Webb. À l’avenir, les scientifiques espèrent l’utiliser pour voir les toutes premières galaxies, qui contenaient les toutes premières étoiles, et comprendre une période appelée “l’aube cosmique”, lorsque l’univers est devenu transparent à la lumière des étoiles pour la première fois.

Avant l’aube cosmique, l’univers était enveloppé d’un “brouillard dense et obscurcissant de gaz primordial”, comme l’explique la National Science Foundation. Aucune lumière n’atteint nos télescopes depuis cette époque, appelée l’âge cosmique des ténèbres. (Il y a un certain rayonnement de fond du Big Bang appelé le fond cosmique de micro-ondes, une faible lueur qui nous brille avant l’âge sombre. Mais pour la plupart, l’âge sombre est un point vide dans notre chronologie de l’univers.)

Les astronomes espèrent que le Webb les aidera à comprendre la fin de l’âge des ténèbres et à comprendre ce qui a provoqué la levée de ce brouillard, inaugurant l’aube cosmique.

Les scientifiques sont également ravis d’utiliser les capacités infrarouges de Webb pour étudier les exoplanètes, qui sont des planètes qui orbitent autour d’étoiles autres que la nôtre. Il est peu probable que Webb voie une exoplanète directement, mais ce qu’il peut faire, c’est observer les étoiles autour desquelles elle orbite. Lorsqu’une planète orbite devant l’étoile, la lumière de l’étoile traverse l’atmosphère de la planète comme un filtre. Les scientifiques peuvent étudier la qualité de la lumière provenant de ce filtre et déterminer la composition de l’atmosphère de la planète à partir de celui-ci. Et l’équipe de scientifiques travaillant sur Webb l’a déjà fait. Mardi, la NASA a annoncé que Webb avait détecté de l’eau dans l’atmosphère d’une planète géante gazeuse en orbite autour d’une étoile semblable au soleil.

Des avancées comme le télescope spatial James Webb me font réfléchir à la façon dont nous, l’humanité, faisons partie de l’univers qui se regarde en arrière. Le Big Bang, la naissance des étoiles, la formation des galaxies… nous sommes tout autant une conséquence de la physique et de l’évolution de l’univers que tout ce qui existe ailleurs. Ainsi, lorsque nous regardons à travers le cosmos avec un télescope comme le Webb, nous complétons une boucle. Nous construisons un outil pour rendre l’univers, peut-être, un peu plus conscient de lui-même.

Le Webb, dans sa fonction la plus basique, nous permet de voir plus de l’univers, et plus loin dans le temps. Ce n’est que le début. Il y a tellement plus à voir.

