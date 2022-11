La NASA a lancé et atterri LOFTID, un bouclier thermique gonflable pour soucoupe volante

C’est insuffisant pour les plus gros atterrisseurs, transportant 20 tonnes ou plus, qui sont nécessaires pour les gens et les fournitures dont ils auront besoin pour survivre sur la planète rouge.

Une description plus précise de l’appareil pourrait être qu’il s’agit d’une soucoupe de 20 pieds de large lorsqu’elle est gonflée. Il est fait de couches de tissu qui peuvent survivre en tombant dans l’atmosphère à 18 000 milles à l’heure et à des températures proches de 3 000 degrés Fahrenheit.

Pourtant, un bouclier thermique gonflable partage une caractéristique clé avec un château gonflable : non gonflé, il peut être plié et emballé étroitement. LOFTID tient dans un cylindre d’un peu plus de quatre pieds de large et d’un pied et demi de haut. Pour un bouclier thermique rigide traditionnel, il n’y a aucun moyen d’entasser quelque chose de 20 pieds de diamètre dans une fusée qui n’est pas si large.

Une surface plus grande comme celle de LOFTID génère beaucoup plus de frottement de l’air – c’est essentiellement un meilleur frein car il traverse la haute atmosphère, et la plus grande traînée permet de ralentir les charges utiles plus lourdes. Pour les futures missions sur Mars, le bouclier thermique gonflable serait combiné avec d’autres systèmes comme des parachutes et des rétrofusées pour guider l’atterrisseur en route vers un atterrissage en douceur.