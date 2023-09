La NASA a dépensé des milliards et déclare désormais que la fusée lunaire SLS est inabordable

La NASA est sous le feu des critiques en raison du coût croissant de sa fusée Space Launch System (SLS), que les responsables de l’agence spatiale ont finalement admis comme étant insoutenable et inabordable, révèle un nouveau rapport.

Le projet chinois d’envoyer des astronautes sur la Lune

Le Government Accountability Office (GAO) a publié un rapport jeudi qui a vivement critiqué la NASA pour son manque de transparence sur le coût réel du programme SLS, déjà dépensé 6 milliards de dollars de plus que le budget.

La fusée SLS lancé le 16 novembre 2022 pour la mission Artemis 1, envoyant un vaisseau spatial Orion sans équipage autour de la Lune et retour. La fusée de 5,75 millions de livres est essentielle au programme lunaire de la NASA, avec le lancement prévu d’Artemis 2 fin 2024, suivi du premier atterrissage en équipage sur la surface lunaire dès 2025 et d’un autre provisoirement prévu pour 2028.

« La NASA n’envisage pas de mesurer les coûts de production pour contrôler l’accessibilité financière de sa fusée la plus puissante, la SLS », indique le rapport du GAO. « Après le premier lancement du SLS… la NASA prévoit de dépenser des milliards de dollars pour continuer à produire plusieurs composants SLS. » Ces composants comprennent des étages principaux et des moteurs RS-25 actuellement construits par Aerojet Rocketdyne. Chaque lancement de fusée nécessite quatre moteurs et deux propulseurs ; un moteur RS-25 coûte actuellement environ 100 millions de dollars à fabriquer.

En 2014, le GAO avait recommandé que la NASA établisse des bases de référence en matière de coûts et de calendrier pour le programme Artemis. Au lieu de cela, l’agence spatiale « a créé une estimation glissante sur 5 ans des coûts de production et d’exploitation pour garantir que les coûts s’inscrivent dans le budget global de la NASA », a écrit le GAO dans son rapport. Cette estimation initiale ne reflète cependant pas le coût du programme SLS au fil du temps. En conséquence, la production en cours et les autres coûts qui ont suivi le lancement d’Artemis 1 ne sont pas surveillés.

L’énorme fusée lunaire de la NASA a été un cauchemar budgétaire. Le coût prévu de chaque fusée SLS a dépassé le budget de 144 millions de dollars grâce à Artemis 4, augmentant le coût global d’un seul lancement d’Artemis à au moins 4,2 milliards de dollars, selon un rapport. rapport publié en mai par le bureau de l’inspecteur général de la NASA.

Les responsables de la NASA qui ont parlé au GAO ont reconnu qu’aux niveaux de coûts actuels, le programme SLS est « inabordable » et « insoutenable et dépasse ce que les responsables de la NASA pensent être disponible pour ses missions Artemis ».

Dans le but de réduire le coût du programme SLS au fil du temps, l’agence spatiale s’efforce de mettre en œuvre ces stratégies : stabiliser le programme de vol, atteindre l’efficacité de la courbe d’apprentissage, encourager l’innovation et ajuster les stratégies d’acquisition pour réduire le risque de coût.

Le rapport montre un scepticisme quant au plan d’action de la NASA pour l’avenir. « La NASA, cependant, n’a pas encore identifié d’objectifs spécifiques de réduction des coûts au niveau des programmes qu’elle espère atteindre », a écrit le GAO dans son rapport. « La NASA a fait quelques progrès dans la mise en œuvre de ces stratégies, mais il est trop tôt pour évaluer pleinement leur effet sur les coûts. »

La NASA envisage également d’autres options, comme l’exploitation de SLS dans le cadre d’un modèle de service de lancement dans lequel l’agence spatiale achèterait les futurs lancements et capacités de charge utile auprès d’un entrepreneur qui posséderait, exploiterait et intégrerait la fusée, selon le rapport.

Beaucoup de choses dépendent de la fusée SLS et du retour prévu de la NASA sur la Lune. L’agence spatiale est donc très motivée. pour que ça marche. L’avenir de son lanceur pourrait cependant devoir être pris en compte. trajectoire différente afin de pouvoir quand même livrer la capsule Orion en route vers la Lune.

