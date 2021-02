La NASA a délibérément créé des nuages ​​lumineux artificiels dans une expérience inhabituelle de contrôle météorologique

La NASA a récemment dévoilé une expérience plutôt fascinante, la mission Super Soaker, dans laquelle ils ont tiré une petite fusée dans la haute atmosphère que l’agence a ensuite fait exploser pour créer des nuages ​​artificiels et lumineux… pour la science.

Les nuages ​​de haut vol qui brillent dans l’obscurité au-dessus des calottes polaires sont connus sous le nom de nuages ​​mésosphériques polaires ou PMC. Ce sont essentiellement des essaims de cristaux de glace élevés dans l’atmosphère qui captent la lumière du soleil d’une manière inhabituelle.

La recherche sur ces nuages ​​incandescents pourrait fournir des informations importantes sur les conditions de notre atmosphère, un élément clé du maintien de la vie sur Terre, alors que le trafic spatial continue de s’accélérer.

Les membres de la mission Super Soaker ont décidé de créer leur propre PMC au pire moment possible: janvier dans l’Arctique. Cette période de l’année n’est généralement pas propice à la formation de PMC, ce qui signifie qu’il n’y aurait aucune interférence de nuages ​​incandescents naturels.

L’équipe a lancé une petite fusée suborbitale depuis l’Alaska à une altitude d’environ 53 miles, moment auquel une explosion s’est déclenchée, libérant une charge utile de 485 livres d’eau.

Effectivement, un laser au sol a détecté la lueur d’un PMC quelques 18 secondes après l’explosion, donnant des informations importantes sur la microphysique du processus et plus particulièrement sur la façon dont il refroidit l’atmosphère.

Il s’avère que la vapeur d’eau si élevée dans la haute atmosphère peut réduire considérablement la température environnante, générant ainsi ces nuages ​​obsédants aux teintes glacées.

La vapeur d’eau est un sous-produit courant des satellites et des lancements de fusées, ce qui signifie qu’à mesure que la course spatiale se réchauffe, l’atmosphère peut se refroidir et ces nuages ​​incandescents peuvent devenir beaucoup plus courants dans le ciel nocturne au-dessus de certaines parties du globe.

