La NASA a attrapé une comète “Sun-Diving” s’écraser sur notre étoile

La gravité : difficile de vivre avec et inconcevable d’imaginer l’univers sans elle. Une comète s’est fait prendre à l’extrémité chaude de cette ligne de frappe au cours du week-end lorsque la boule de neige cosmique a été capturée dimanche matin par l’Observatoire solaire et héliosphérique de la NASA.

“La comète condamnée était presque certainement une ‘Le brouteur de Kreutz,‘ un fragment d’une comète géante qui s’est brisée il y a plusieurs siècles”, a déclaré l’astronome Tony Phillips a écrit pour Spaceweather.com. “Un essaim de ces fragments orbite autour du soleil, et chaque jour au moins un s’approche trop près et se désintègre. La plupart, mesurant moins de quelques mètres de diamètre, sont trop petits pour être vus, mais parfois un gros comme celui d’aujourd’hui attire l’attention.”

Le GIF ci-dessous est composé d’un certain nombre d’images de SOHO capturées tard samedi et tôt dimanche. Vous pouvez voir la petite comète incapable de résister à l’intense attraction gravitationnelle de notre étoile dans le quadrant inférieur droit. Alors que l’horloge tourne au dimanche, on peut la voir disparaître dans le disque du soleil, qui est bloqué par le coronographe de SOHO pour éviter d’endommager l’instrument.

NASA/Alors



Puisque rien ne sort de l’autre côté du soleil, il est juste de supposer que ce sungrazer a été entièrement vaporisé par la chaleur intense.

L’animation fournit également un aperçu intéressant de la façon dont le soleil est tumultueux en ce moment alors qu’il s’approche d’un pic d’activité des taches solaires entre aujourd’hui et 2025: une éjection de masse coronale apparente peut être vue en éruption de l’autre côté du soleil alors que la comète se précipite vers sa disparition.

LA COMÈTE N’A PAS SURVÉCU : Comme la plupart des comètes qui plongent dans le soleil, celle-ci n’est pas sortie de l’autre côté du Soleil après son approche la plus proche du Soleil (périhélie). 🙁 pic.twitter.com/ok5fHbfdDv —Keith Strong (@drkstrong) 7 août 2022

On pense que la plupart des comètes proviennent des bords extérieurs de notre système solaire dans une région froide et sombre connue sous le nom de nuage d’Oort. Beaucoup sont sur de très longues trajectoires orbitales qui les amènent à travers le système solaire interne et plus près de nous seulement une fois toutes les quelques décennies, siècles ou même plus longtemps.

Mais cette comète particulière sans nom a fait sa dernière visite dans notre quartier. Reste en morceaux (oblitérés), mon pote.