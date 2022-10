La nappe manquante avec des griffonnages des Beatles rendue à ses propriétaires après 55 ans

Une nappe sur laquelle les quatre membres des Beatles ont gribouillé avant un spectacle de 1966 a été rendue à ses propriétaires californiens – plus de cinq décennies après son vol.

Le souvenir unique en son genre a été créé par les Fab Four alors qu’ils se régalaient d’un steak avant un concert au Candlestick Park de San Francisco – leur dernière représentation payante.

La nourriture avait été fournie par le traiteur local Joe Vilardi, dont la nappe a été dégradée par John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, ainsi que la chanteuse folk Joan Baez.

Mais au lieu de laver son linge blanc, Vilardi l’a exposé dans la vitrine de son magasin – d’où il a été volé lors d’un cambriolage nocturne moins d’une semaine plus tard.

Plus de 50 ans de mystère pas si magique ont pris fin en 2021 lorsque le petit-fils de Vilardi, Michael Vilardi, a reçu un appel téléphonique du Texas.

“C’était une dame… qui demandait si notre famille avait une entreprise de restauration à San Francisco, et j’avais le sentiment qu’elle allait savoir quelque chose sur la nappe”, a-t-il déclaré à l’AFP.

“Son frère avait la nappe et ne savait pas quoi en faire et l’a tenue pendant toutes ces années”, a-t-il déclaré.

Cet homme l’avait reçu en paiement d’une dette de quelqu’un qui lui avait dit qu’il avait de la valeur, a déclaré Vilardi.

“Il a essayé de le vendre mais comme il a été volé, il a peut-être rencontré des problèmes, alors sa sœur l’a convaincu de le rendre.”

La nappe, bien conservée pendant sa longue absence, fut bientôt de retour entre les mains de Vilardi.

“Ce fut un moment assez émouvant parce que nous ne savions jamais que nous reverrions cette chose, et nous avions tous grandi en entendant l’histoire. Mais aucun de nous n’avait jamais vu la nappe.

Maintenant, la pièce unique de l’histoire des Beatles, qui comprend le dessin de Lennon d’un coucher de soleil au crayon jaune et une série de portraits esquissés par McCartney et Baez, ainsi que les signatures de Starr et Harrison, passe sous le marteau dans une vente aux enchères en ligne.

Les commissaires-priseurs Bonhams estiment qu’il pourrait rapporter jusqu’à 25 000 $ d’ici la clôture des enchères le 19 octobre.

Le concert de Candlestick Park a eu lieu à la fin d’une tournée estivale en Amérique du Nord et a marqué la dernière fois que les mégastars britanniques donneraient un concert, tous apparemment fatigués de la “Beatlemania” qu’ils enduraient partout où ils voyageaient.

Malgré leur séparation il y a plus d’un demi-siècle, les Beatles continuent de jeter une ombre sur la musique et la culture.

Les souvenirs suscitent l’intérêt d’une base de fans qui s’étend sur des générations.

En 2015, le premier contrat d’enregistrement signé par les Beatles a été vendu aux enchères à New York pour 75 000 $.

