La nanomédecine révolutionnaire pourrait capturer un traitement complet d’antibiotiques en une seule dose

Soyons réalistes : les antibiotiques – des innovations incroyables qui sauvent des vies – peuvent être vraiment ennuyeux à prendre. Les cours peuvent être longs, les doses doivent être soigneusement programmées en fonction des repas et vous devrez peut-être renoncer à certains aliments et boissons. Ne serait-il pas formidable si vous pouviez faire le plein de tous les antibiotiques dont vous avez besoin en une seule fois ? Cette vision pourrait un jour devenir réalité, grâce à un nouveau système de distribution testé sur deux infections humaines courantes.

La nanomédecine, développée par des scientifiques de l’Université de Waterloo, encapsule un traitement complet d’antibiotiques dans un seul petit emballage. Les composés microscopiques d’acides gras contrôlent la libération du médicament à l’intérieur du corps, uniquement lorsqu’ils sont en présence de toxines produites par des bactéries.

« Par rapport aux thérapies traditionnelles qui libèrent des médicaments en continu, même lorsqu’ils ne sont pas nécessaires, notre nanomédecine est conçue pour libérer des médicaments uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui réduira potentiellement les effets secondaires graves associés à un dosage excessif », a expliqué le chercheur principal, le Dr Emmanuel Ho, dans une étude. déclaration.

Tout nanomédicament qui n’est pas nécessaire se décomposera naturellement dans le corps, sans provoquer d’effets secondaires. Cela signifie qu’il n’y a aucun risque à en prendre trop et que le corps n’est pas constamment exposé à ce qui peut être des drogues assez dures pendant plusieurs jours consécutifs.

Dans deux articles distincts, les auteurs détaillent comment ils ont testé leur innovation sur deux bactéries souvent responsables de maladies humaines. Streptococcus pneumoniae est souvent impliquée dans des infections graves, potentiellement mortelles, comme la méningite et la pneumonie bactérienne, et peut évoluer vers une septicémie. L’autre, Gardnerella vaginalisest le principal coupable derrière vaginose bactérienneune infection courante du vagin qui provoque une gêne et des pertes inhabituelles.

Les deux étant associés à un risque élevé de réinfection, l’objectif de l’utilisation de la nanomédecine était de développer un système qui permettrait aux patients de rester sans infection sans avoir à prendre de nombreuses doses de médicaments.

Un avantage supplémentaire de cette méthode est qu’elle signifie que la quantité exacte d’antibiotique nécessaire pour combattre l’infection est administrée, et pas plus. Nous avons tous entendu parler de l’importance de la bonne gestion des antibiotiques et de l’utilisation responsable de ces médicaments pour tenter de lutter contre l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens. C’est donc un avantage considérable.

Les expériences avec S. pneumoniae et G. vaginalis se limitaient pour l’instant aux cultures bactériennes – nous n’en sommes pas encore au point de développer cela pour en faire un médicament que les humains peuvent prendre, mais les auteurs espèrent y parvenir. Les deux études ont montré que ce système fonctionnait comme prévu, libérant le médicament de manière constante en présence de la bactérie cible.

Les applications de cette technologie pourraient également aller bien au-delà du domaine médical. Les auteurs suggèrent des utilisations potentielles dans les diagnostics et les revêtements antimicrobiens, et des tests sont actuellement en cours pour voir s’il pourrait être appliqué aux emballages alimentaires pour aider à conserver certains produits plus frais plus longtemps.

Le problème de la résistance aux antimicrobiens appelle des solutions créatives, et ce type de système d’administration pourrait y jouer un rôle, tout en rendant le processus de prise d’antibiotiques plus facile et meilleur pour les patients.

Ho a déclaré : « Notre technologie est d’une grande portée et ce n’est que le début. »

Le S. pneumoniae l’étude est publiée dans Administration de médicaments et recherche translationnelle. Le G. vaginalis l’étude est publiée dans Nanotechnologie.