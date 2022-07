La Namibie remporte la Rugby Africa Cup

Alors que la prochaine coupe du monde de Rugby aura lieu en 2023, la Rugby Africa Cup s’est terminée par une victoire écrasante de la Namibie face au Kenya (36-0). La Namibie est donc pour la quatrième fois sacrée championne d’Afrique de rugby.

Toutefois, cela signifie également qu’elle est qualifiée pour le mondial et rejoint la poule A. La Namibie devra en conséquence faire face à la France, la Nouvelle-Zélande, l’Italie ainsi que l’Uruguay. L’équipe africaine saura-t-elle relever le défi qui l’attend ?

Une Africa Cup passionnante

En l’absence de l’Afrique du Sud, tenante du titre, les Namibiens ont eu toutes les occasions de briller sur le terrain. L’équipe est favorite et elle n’a eu qu’à confirmer sa domination pour se qualifier. Il ne faut pas oublier qu’ils ont remporté l’Africa Cup à quatre reprises et 2023 signe leur septième participation à la coupe du monde de rugby.

La rencontre avec le Zimbabwé a toutefois ramené les Namibiens à la réalité. Après avoir dominé le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, l’équipe semblait intouchable. Le début de la rencontre avec les Sables les a forcés à descendre de leur nuage pour finir sur un score de 36 à 19. Petite frayeur pour les Welwitschias, mais un mal pour un bien qui leur a permis d’être sur leurs gardes face au Simbas du Kenya, une équipe réputée difficile à jouer.

La Namibie devra donc continuer de se surpasser pour la coupe du monde 2023, surtout au vu des équipes qui les attendent.

Un mondial compliqué en perspective

Les Namibiens sont loin d’être au bout de leurs peines, car l’année qui arrive les confrontera à des équipes assez intéressantes. Ils vont devoir se mesurer aux All Blacks, triple champions du monde et connus comme étant l’une des meilleures équipes au monde. Malgré une saison en demi-teinte, les Néo-zélandais restent dangereux et constitueront un véritable défi pour les Welwitschias.

Ensuite, les Namibiens se mesureront aux français. Le XV de France réalise actuellement sa meilleure saison depuis 1937 et elle est première du classement mondial. De plus, c’est en France que la compétition se déroulera, les Bleus ne se laisseront donc pas faire.

L’Uruguay dispose d’un statut similaire à la Namibie et leur affrontement promet d’être intéressant. En effet, l’Uruguay est la troisième meilleure équipe américaine. Elle n’est de ce fait pas la plus forte, mais elle entretient une forte rivalité avec l’Argentine et cette phase de qualification est une étape pour les affronter plus tard.

Enfin, l’Italie ne paie pas de mine avec de multiples défaites lors des précédentes saisons et il s’agit clairement de l’outsider. Toutefois, il semble que l’équipe, sous l’impulsion d’un nouveau coach, soit parvenue à inverser la tendance, ils peuvent encore surprendre tout le monde.