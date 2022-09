La Namibie peut devenir un exportateur d’énergie verte, selon la première dame

Londres

CNN

—



Alors que l’Europe cherche des alternatives à l’énergie russe, l’Union européenne s’est fixé pour objectif de produire 11 millions de tonnes d’hydrogène vert et d’en importer 11 millions de tonnes supplémentaires d’ici 2030.

L’hydrogène vert (hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable) est présenté comme une alternative propre aux combustibles fossiles qui pourraient alimenter l’industrie lourde et les transports. Les responsables de l’UE ont déclaré cet été qu’ils espéraient conclure un accord pour aider la Namibie à développer son secteur de l’hydrogène vert. Le pays d’Afrique australe devrait ouvrir la première usine de production d’hydrogène vert du continent en 2024, exploitée par la compagnie d’électricité française HDF Energy.

La première dame de Namibie, Monica Geingos, a siégé à des conseils consultatifs politiques dans son pays et défendu l’égalité des sexes. Melissa Mahtani de CNN s’est entretenue avec Geingos à Goals House lors de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York la semaine dernière et lui a envoyé des questions supplémentaires par e-mail sur les progrès de la Namibie en matière d’énergie verte et le rôle des femmes dans l’avenir économique du pays.

Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

La première centrale électrique à hydrogène de Namibie devrait être opérationnelle en 2024, et un plan potentiel est également en place pour s’associer à l’UE sur l’hydrogène vert. Où voyez-vous l’énergie durable dans l’avenir du paysage commercial du pays ?

Geingos : Il est clair que les plans d’hydrogène vert de la Namibie vont au-delà de l’autosuffisance énergétique domestique. Il s’agit également du commerce intra-africain, car la Namibie a la possibilité d’exporter de l’énergie propre vers les marchés régionaux de l’électricité. De plus, il existe une opportunité d’exporter (de l’énergie) propre vers un pays voisin (l’Afrique du Sud) qui est également le plus grand contributeur de carbone de l’Afrique.

La Namibie a également été identifiée comme un catalyseur stratégique du programme de décarbonation de l’Union européenne, qui facilite notre capacité à exporter de l’énergie vers l’Europe. Cela signifie que la Namibie peut aller au-delà de la relation traditionnelle de bénéficiaire de l’aide pour devenir un partenaire commercial stratégique.

Parmi de nombreux autres avantages, je suis enthousiasmé par la mobilisation économique dynamique dont bénéficiera le secteur des entreprises car (la Namibie) sera en mesure de déployer ses propres ressources pour les investissements du secteur privé, ce qui permet également un appétit pour le risque accru pour les secteurs que les investisseurs étrangers traditionnellement reste loin de.

Vous étiez entrepreneur avant de devenir première dame. Comment cette expérience vous a-t-elle préparé à ce rôle ?

Geingos : Ma carrière s’est déroulée dans les marchés de capitaux, la finance d’entreprise et le capital-investissement, ce qui m’a bien préparé à travailler sous pression, à tenir bon et à gérer des conversations difficiles. Cela m’a également aidé à développer une solide boussole éthique qui est utile pour naviguer dans les zones grises et comprendre les zones interdites.

Quels obstacles restent en place lorsqu’il s’agit d’élever les femmes à des postes de pouvoir, en particulier dans les milieux d’affaires ?

Geingos : Le cadre législatif et politique de la Namibie relatif à l’égalité des sexes est très progressiste. Les obstacles sont invisibles et concernent la façon dont les femmes sont perçues, parlées, traitées et ressenties lorsqu’elles occupent des postes d’influence ou lorsqu’elles tentent de gravir les échelons.

Essentiellement, nos mentalités ne sont pas aussi progressistes que nos lois. Alors que le leadership du secteur public n’a pas atteint la parité entre les sexes, il est en tête du secteur privé qui est encore loin derrière pour assurer l’égalité des sexes. C’est un indicateur des gains réalisés dans certains secteurs mais aussi une confirmation du travail qu’il reste à faire.

La Zone de libre-échange continentale africaine est entré en vigueur l’année dernière – dont la Namibie fait partie. Dans quelle mesure est-il important que les femmes prennent les devants et aient un siège à la table lorsque des décisions importantes sont négociées ?

Geingos : Il est d’une importance cruciale que les femmes prennent place à n’importe quelle table où des décisions conséquentes sont prises, car cibler des opportunités aussi vastes sans réflexion diversifiée serait au détriment de la société.

Les femmes apportent une pensée et une capacité différenciées à la table. Cela n’a aucun sens de s’asseoir autour de la table et de prendre des décisions importantes en excluant une partie de votre capital intellectuel. La circulation plus facile des biens et des personnes pour faciliter le commerce intra-africain comporte des risques pour les femmes qui doivent être gérés – (par exemple) la traite des êtres humains – mais offre également des opportunités importantes. Il existe des poches de capitaux sur mesure qui ciblent les femmes entrepreneures et qui peuvent être appliquées à la poursuite d’opportunités de marché élargies, ce qui crée des moments passionnants pour les femmes entrepreneures.