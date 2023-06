La naloxone se trouve-t-elle dans votre trousse de premiers soins en cas de surdosage d’opioïdes ?

C’est naloxoneun médicament qui peut inverser une surdose d’opioïdes et est disponible sans ordonnance ou « en vente libre », sous forme de vaporisateur nasal Narcan. Cela ne fera de mal à personne. Et vous n’avez pas besoin de formation médicale ou de certification spéciale pour l’utiliser.

Elle parle des surdoses accidentelles d’opioïdes qui ont tué ses deux fils adultes en 2018 et 2019. Elle et d’autres médecins disent qu’il y a quelque chose qui pourrait épargner à de nombreuses autres familles de vivre la même tragédie.

Milas administre quotidiennement des médicaments opioïdes à ses patients dans le cadre de leurs soins médicaux. Elle a également dû utiliser de la naloxone pour sauver son fils cadet deux fois dans les 48 heures suivant sa sortie d’un établissement de traitement pour patients hospitalisés.

La première fois, elle l’a trouvé sur le sol de la cuisine. Il était inconscient, les lèvres bleues. Elle a appelé son beau-père pour appeler une ambulance alors qu’elle attrapait la naloxone.

Le lendemain, elle a trouvé son même fils enfermé dans la salle de bain. Son corps était affalé contre la porte. Elle a obtenu la naloxone, a enlevé la porte de la salle de bain de ses gonds et a de nouveau ressuscité son fils.

« Personne ne devrait avoir à vivre cela », dit Milas. « C’est une chose très difficile à regarder et à vivre en tant que parent, en tant que membre de la famille, en tant qu’ami. »

Une surdose accidentelle de fentanyl, un opioïde synthétique, a par la suite coûté la vie à son plus jeune fils. (Milas ne parle pas publiquement de la mort de son fils aîné.) En tant que médicament sur ordonnance, le fentanyl est approuvé pour traiter les patients souffrant de douleurs intenses, en particulier après une intervention chirurgicale. Mais il est également largement abusé et fabriqué illégalement. 50 à 100 fois plus puissant que la morphine, le fentanyl fait partie d’une épidémie nationale de décès liés aux opioïdes qui a tué plus de 564 000 personnes aux États-Unis de 1999 à 2020, selon les données du CDC.