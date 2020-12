Leicester, Angleterre – Les ambitions de Manchester United pour le titre de Premier League n’ont pas subi de revers significatif par un match nul 2-2 contre Leicester, mais il y avait des preuves au King Power Stadium qu’ils sont toujours en train de devenir de véritables prétendants.

Le résultat maintient son élan lors d’une série de matches trépidants, mais cela a semblé être une occasion manquée, étant donné que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a progressé deux fois par Marcus Rashford et Bruno Fernandes, pour mener le match pour un total de seulement 14 minutes.

Les fautes défensives, combinées au fait que Rashford manquait deux chances en or et qu’Anthony Martial avait un but refusé, suggéraient que, bien que United ait la qualité individuelle et la profondeur de l’équipe pour faire fermer les champions de Liverpool, ils n’ont pas la maturité d’une équipe qui sait comment obtenir des résultats. moments clés.

La victoire de chaque côté ici aurait mis la pression sur Liverpool au sommet, mais il s’est avéré que le plus grand vainqueur du Boxing Day était Jurgen Klopp, dont le côté affrontera West Brom à Anfield dimanche avec une chance d’ouvrir un écart de six points. sur Leicester. United est un point de plus en arrière – bien qu’avec un match en main – et visite Anfield le 17 janvier; leur travail consiste à s’assurer qu’ils sont toujours à portée de main d’ici là.

« Nous sommes déçus », a déclaré Solskjaer par la suite. « Les garçons sont à plat dans le vestiaire. Nous avons créé suffisamment d’occasions pour marquer plus de buts. Nous avons bien défendu mais ils ont eu un moment à la fin. Nous avons créé de grandes occasions. C’était un bon match de football, de bout en bout. »

Malgré la déception, cependant, c’est un signe de progrès que United soit revenu dans l’équipe deuxième du tableau et ait été déçu par un point.

L’équipe de Solskjaer n’a pas perdu un match de championnat à l’extérieur depuis janvier et, en Bruno Fernandes, a un joueur qui a élevé toute l’équipe depuis son arrivée du Sporting Lisbonne il y a près d’un an.

Durant cette période, il a disputé 28 matches de championnat et a été directement impliqué dans 31 buts (18 buts, 13 passes). Il a ajouté deux à ce total contre Leicester, poignardant d’abord une passe difficile pour Rashford pour marquer la première, puis fonçant sur la passe d’Edinson Cavani pour porter le score à 2-1 à 11 minutes de la fin.

« [Fernandes] est définitivement un joueur qui a un impact sur les résultats « , a déclaré Solskjaer. » Il marque, crée des chances et prend des risques que tout joueur de Man United devrait avoir le courage de faire. C’est un garçon courageux. Parfois, il y a une passe plus facile mais vous ne pouvez pas l’enlever à Bruno, vous voulez qu’il soit le facteur X. «

Solskjaer, cependant, aura tout à fait le droit de se sentir lésé à ses côtés en laissant passer deux fois l’avance en concédant deux mauvais buts; le premier était huit minutes après le but de Rashford et le second est venu juste six minutes après que Fernandes ait semblé l’avoir gagné.

Les deux buts de Leicester – le premier marqué par Harvey Barnes et le deuxième inscrit comme but contre son camp par Axel Tuanzebe après avoir dévié le tir éraflé de Jamie Vardy – ont été autorisés malgré les chemises rouges entourant le ballon.

« La pression sur le ballon pour le premier n’était pas assez bonne », a déclaré Solskjaer. «Le deuxième, nous aurions pu arrêter le centre et c’est peut-être un peu malchanceux sur la déviation.

« Quand vous marquez aussi souvent que nous, vous devez accepter de vous ouvrir à certains moments. Nous avons senti que nous méritions plus du jeu. Le premier but que nous aurions dû atteindre Harvey Barnes et bloqué plus rapidement. »

Slick dans certains moments et bâclé dans d’autres résume où United se retrouve à l’approche de la nouvelle année. À quel point ils se rapprochent d’un premier titre depuis 2013 dépendra d’être plus cliniques face au but de l’opposition et moins accommodants pour défendre le leur.

United est invaincu en huit matches de championnat, son homme clé Fernandes joue bien et une équipe qui semble capable de gérer une saison épuisante. Solskjaer a de nombreuses raisons de croire qu’ils peuvent défier, mais on lui a également rappelé les raisons pour lesquelles il sera difficile de rester avec une équipe de Liverpool qui semble avoir retrouvé une constance implacable.

Six points en deux matchs à domicile contre les Wolves et Aston Villa la semaine prochaine relanceraient la discussion sur le titre et offriraient à United une autre occasion d’augmenter le bruit autour de leurs références lorsqu’ils se rendront à Anfield à la mi-janvier.

Se donner cette chance représente un progrès pour Solskjaer et son équipe. Pour franchir la prochaine étape, ils devront saisir l’occasion.