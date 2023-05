La naissance de la chauve-souris frugivore la plus rare et la plus menacée au monde filmée

Un zoo au Royaume-Uni a filmé un spectacle rare : la naissance de la chauve-souris frugivore la plus rare au monde.

Le zoo de Jersey, situé sur l’île de Jersey dans la Manche, a capturé le moment de la naissance de la chauve-souris frugivore de Livingstone, le Fiducie pour la conservation de la faune de Durrell annoncé cette semaine. La fiducie a déclaré que le zoo de Jersey avait vu naître un « record » de 16 bébés chauves-souris en bonne santé l’année dernière, mais la naissance du 27 avril était la première fois que le zoo pouvait filmer un tel moment.

Les chauves-souris frugivores de Livingstone sont en danger critique d’extinction, avec moins de 1 300 membres de l’espèce laissés à l’état sauvage, selon Union internationale pour la conservation de la nature. L’espèce détient ce statut depuis 2016 et sa population ne fait que diminuer, a déclaré le groupe.

Ce chiot, qui n’a pas encore été nommé, ne pesait qu’entre 1,5 et 2,5 onces lorsqu’il est né de sa mère de 8 ans, dont le nom est Nymeria.

La confiance a déclaré que le bébé chauve-souris frugivore restera probablement accroché à sa mère jusqu’à l’âge d’environ 2 mois et demi, le moment où les jeunes chauves-souris commencent généralement à voler et peuvent se nourrir.

Avec si peu d’espèces restantes dans le monde, la fiducie a déclaré que « chaque naissance au zoo de Jersey contribue à assurer l’avenir de cette espèce unique ». La déforestation, ont-ils dit, est la principale force conduisant les chauves-souris frugivores à l’extinction.

Selon Conservation internationale des chauves-souris, les chauves-souris ne se trouvent naturellement qu’à deux endroits – les îles d’Anjouan et de Moheli, toutes deux situées au large de Madagascar. Anjouan a lutté pour l’eau ces dernières années en raison de la déforestation et du changement climatique limitant les débits fluviaux, comme le rapporte un article de 2020 de The New York Times.

Dominic Wormell, le conservateur des mammifères au zoo, a déclaré qu’assister à la naissance était une « expérience incroyable », surtout compte tenu de la volonté de conserver l’espèce. Le zoo de Jersey représente désormais 90% de la population captive mondiale de ces animaux « incroyablement rares », a déclaré la fiducie.

« Dans les îles Comores, d’où sont originaires les chauves-souris frugivores de Livingstone, l’écosystème s’est considérablement appauvri au point que 50 % des cours d’eau se sont asséchés », a déclaré Wormell. « Cela a un impact énorme sur la population humaine, ainsi que sur la faune des îles. Les chauves-souris sont essentielles pour ramener ces forêts et aider ces écosystèmes à se reconstituer.

Nouvelles tendances