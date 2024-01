La nageuse transgenre Lia Thomas a intenté une action en justice contre World Aquatics

La nageuse transgenre Lia Thomas a mené discrètement une bataille juridique contre World Aquatics pour annuler l’interdiction effective imposée par l’instance dirigeante de la natation à la plupart des femmes trans de concourir aux plus hauts niveaux du sport, a confirmé vendredi un avocat représentant Thomas à NBC News.

Carlos Sayao, associé du principal cabinet d’avocats canadien Tyr, a déclaré que Thomas demandait au Tribunal arbitral du sport de Suisse d’annuler les nouvelles règles de World Aquatics, publiées en juin 2022, qui interdisent aux femmes trans de participer à des épreuves de natation féminines à moins qu’elles ne fassent une transition. avant l’âge de 12 ans.

Le Telegraph du Royaume-Uni était le premier à signaler sur la contestation judiciaire à huis clos de Thomas dans un article publié jeudi soir. Les détails de la contestation de Thomas, dont le Telegraph a rapporté qu’elle avait débuté en septembre, n’avaient pas été rendus publics auparavant, car les affaires portées devant le Tribunal arbitral du sport sont censées rester confidentielles par toutes les parties impliquées.

Les nouvelles règles, qui interdiraient effectivement aux femmes trans de participer aux épreuves de natation féminine aux Jeux olympiques, sont intervenues plusieurs mois après que Thomas, alors étudiant à l’Université de Pennsylvanie, soit entré dans l’histoire en devenant la première femme ouvertement transgenre à remporter un championnat de natation de la NCAA. . Et en mai 2022, Thomas dit Dans « Good Morning America » d’ABC News, elle a déclaré que participer aux Jeux olympiques était l’un de ses objectifs de toujours.

Thomas a fait la une des journaux mondiaux pour sa victoire dans la NCAA et est devenue le visage – et souvent médias conservateurs sac de boxe – du débat mondial sur la question de savoir si les femmes trans devraient concourir dans les sports féminins.

Lia Thomas concourt le 17 mars 2022 au McAuley Aquatic Center d’Atlanta. Rich von Biberstein / Icône Sportswire via AP

Sayao a confirmé ses commentaires au Telegraph concernant les règles imposées par World Aquatics, qu’il a qualifiées de « discriminatoires » et qui, selon lui, ont causé « un préjudice profond aux femmes trans ».

“Les femmes trans sont particulièrement vulnérables dans la société et souffrent de taux de violence, d’abus et de harcèlement plus élevés que les femmes cis”, a-t-il déclaré au journal britannique.

Sayao a refusé de commenter davantage. World Aquatics n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le Tribunal arbitral du sport, ou TAS, a confirmé la contestation judiciaire dans un communiqué vendredi après la publication d’une version originale de cet article.

“Mme Thomas reconnaît qu’une compétition loyale est un objectif sportif légitime et qu’une certaine réglementation des femmes transgenres en natation est appropriée”, a déclaré le communiqué. déclaration lit. “Cependant, Mme Thomas soutient que les dispositions contestées sont invalides et illégales car elles sont discriminatoires à son égard, contrairement à la Charte olympique, à la Constitution aquatique mondiale et au droit suisse, y compris la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes ; et qu’une telle discrimination ne peut être justifiée comme étant nécessaire, raisonnable ou proportionnée pour atteindre un objectif sportif légitime. “

Le tribunal sportif international a également noté que ses affaires sont normalement traitées à huis clos mais que les parties juridiques impliquées dans le cas de Thomas “ont convenu que les informations générales concernant la procédure elle-même soient communiquées par le greffe du TAS”.

Une audience pour la contestation judiciaire de Thomas n’a pas encore été fixée, selon le communiqué.