La nageuse Astha Choudhury établit un nouveau record au 100 m papillon

Astha Choudhury (Assam) a revendiqué l’honneur de devenir la première nageuse à battre un record alors que la compétition des Jeux nationaux aquatiques a débuté au complexe aquatique Sardar Patel ici dimanche.

Elle a réussi un temps de 1: 03,91 dans les séries du 100 m papillon pour prendre le record des Jeux de Richa Mishra, qui l’a établi à 1: 04,41 à Ranchi en 2011.

Incidemment, le spécialiste du papillon avait réussi un temps de 1: 03,07 à Guwahati le mois dernier pour remporter également le record national.

Tanishi Gupta (Karnataka) et Divya Satija (Haryana) ont été deuxième et troisième plus rapides dans les manches aujourd’hui.

A LIRE AUSSI : Stampede du stade indonésien : au moins 174 morts alors que des supporters du côté perdant envahissent le terrain, les flics tirent des gaz lacrymogènes

Sajan Prakash, le meilleur athlète masculin des Jeux nationaux de 2015, a commencé sa quête pour répéter cet exploit en participant à deux finales individuelles et à la finale du relais 4×100 m nage libre avec l’équipe du Kerala. Un jour où son jeune collègue olympique, Srihari Nataraj, n’a fait son apparition que dans les manches du relais Freestyle, Sajan Prakash a déclaré son intention en termes très clairs.

Conscient du nombre de courses qu’il devra disputer dans sa poursuite de ce titre, il a fait preuve de prudence en en faisant assez pour se qualifier pour les finales du 200 m nage libre et du 100 m papillon. Sajan Prakash a débuté avec un 1: 55,74 au 200 m nage libre, son temps étant le cinquième plus rapide des manches derrière l’étoile montante Aneesh S Gowda et Sambhavv Rao (tous deux du Karnataka), le grand espoir du Gujarat Aryan Nehra et Vishal Grewal (Delhi).

REGARDER | PV Sindhu visite l’unité de polissage des diamants et célèbre Navratri sur Garba Beats

Vedaant Madhavan, qui s’entraîne aux côtés de Sajan Prakash à Dubaï, a également atteint la finale. Le champion national Harsh Saroha (Haryana), qui a terminé neuvième, a été marqué comme réserve pour la finale.

Le très expérimenté Sajan Prakash s’est hissé en tête des qualifications du 100 m papillon avec un temps de 56,16 secondes. Sambhavv Rao a également atteint sa deuxième finale, en 57,47, bien que ce soit Bikram Changmai (Assam) d’Assam qui ait été le deuxième plus rapide des qualifiés des manches.

La jeune du Karnataka, Dhindihi Desinghu, a été la plus rapide des séries féminines du 200 m nage libre, en 2:11.44. Elle obtiendrait la place d’honneur dans l’attribution des couloirs en finale devant Bhavya Sachdeva (Delhi) et Shivangi Sarma (Assam).

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici