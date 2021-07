La nageuse à destination de Tokyo Maana Patel reconnaissante de l’opportunité olympique

Le manque d’appétit a poussé Maana Patel à nager avant d’avoir 10 ans. Maintenant, après avoir réservé son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo via le quota d’universalité, c’est l’appétit d’un genre différent qui empêche la femme indienne de 21 ans la plus rapide de dos de Ahmedabad motivé. Patel a réussi son meilleur temps d’une minute 03,77 secondes pour décrocher l’or au trophée Belgrade en Serbie le mois dernier. Bien que ce soit en dessous de la coupe ‘B’, ou du temps de sélection olympique, Patel a atteint les Jeux olympiques, son tout premier, grâce au quota d’universalité chez les femmes, car aucune autre nageuse indienne n’a atteint l’OST ou le temps de qualification olympique ( OQT ou la coupe ‘A’). Laissant cela de côté, Patel est simplement heureuse d’avoir réalisé son rêve de participer aux Jeux olympiques.

Parler à News18.com peu de temps après son retour des compétitions européennes qui incluaient également sa participation à Rome, où ses compatriotes masculins Sajan Prakash (200 m papillon) et Srihari Nataraj (100 m dos) ont rencontré l’OQT pour les Jeux de Tokyo, Patel a déclaré : « Je suis très heureuse d’être participer aux Jeux Olympiques. Bien que ce ne soit pas la coupe ‘A’, je suis très reconnaissant. Je sais que j’ai travaillé dur pour obtenir 1:03.77s. C’était bien planifié comment j’allais nager ma course et comment ça allait se passer. Je suis très heureux que la course se soit déroulée conformément aux attentes. Pour moi, c’est un moment très positif et très édifiant. Ce n’est que le début et le chemin est encore long. Je suis très heureux et à peu près sûr qu’à l’avenir, j’enregistrerai des coupes « B » et, espérons-le, des coupes « A ». J’attends ça avec impatience. »

Même si Patel a fait 1:03.77s à Belgrade le dimanche de la compétition (20 juin), ce n’est que le 22 juin qu’elle a reçu la nouvelle de la réservation de sa place pour Tokyo. Elle décrit les moments d’incertitude de cette course et jusqu’à la confirmation de son entrée aux Jeux olympiques.

« Ce que je traversais était » si j’avais fait la coupe ‘A’, je ne me serais pas senti comme ça’. Il y avait une pensée d’incertitude. J’étais content d’avoir obtenu mon meilleur temps après la blessure et j’ai passé une bonne nuit de sommeil parce que j’avais fait mon meilleur temps et je ne pensais pas à ce qui allait se passer. Nous avons commencé à nous entraîner pour la course en Italie (Sette Colli Trophy) le lundi 21 juin matin. Mardi matin, lorsque mon téléphone s’est connecté au WiFi à l’hôtel – en fait, je n’aime pas avoir de données sur mon téléphone lorsque je fais la course – tous les messages de félicitations ont commencé à arriver et je me demandais pourquoi. J’ai vu le communiqué de presse de la Fédération indienne de natation et c’est à ce moment-là que j’ai été nominé pour les Jeux olympiques sous le quota d’universalité. C’était une bonne nouvelle », a déclaré Patel.

Le timing de Belgrade pour Patel était bien planifié avec son entraîneur, Nihar Ameen. Patel a déclaré que la qualification à Tokyo était toujours une préoccupation pour elle lorsqu’elle se rendait à Belgrade et à Rome.

«Je crois toujours qu’il faut faire des petits pas, mais au fond de moi, Tokyo était toujours au fond de l’esprit. C’était mon objectif. Après avoir atteint Belgrade (le mois dernier) et avant ma course, Nihar monsieur s’est assis et nous a parlé de nos objectifs individuels. Chacun avait des objectifs différents. Srihari et Sajan visaient la coupe ‘A’. Kenisha (Gupta, style libre) et moi étions en compétition pour les points FINA les plus élevés pour les temps d’universalité. Je savais à quelle heure je devais chronométrer pour obtenir les points FINA les plus élevés. J’avais tout prévu dans ma tête. Même à l’entraînement, j’étais très attentif aux flips et tout ce que j’avais à faire, je m’en souviens. Avant ma course, j’étais debout sur les blocs (de départ), et avant de sauter, j’ai regardé les panneaux où sont affichés les temps. J’ai regardé mon numéro de voie et j’ai juste imaginé que mon temps était de 1:03.50s ou moins. J’ai imaginé mon timing avant de sauter pour la course. J’étais très confiant à ce sujet. »

C’est la confiance de Patel qui l’a menée jusqu’ici. Et elle ne vise que grand, même si cela prendra du temps en raison des installations d’entraînement et de tout ce qui les entoure qui sont disponibles en Inde pour les nageurs d’élite.

Patel sait ce qu’elle a à faire d’ici son épreuve à Tokyo, qui aura lieu le 25 juillet avec les manches. « Je sais que je me suis entraîné pour cela, mais je n’ai pas été très technique sur la course. Il y a place à amélioration. Il y a tellement de choses que je dois changer, tellement de choses sur lesquelles je dois travailler quand il s’agit de ma course – les virages, le nombre de coups. Ceux-ci jouent un rôle majeur dans la réduction du temps. En ce qui concerne le rythme, tout est dans ma mémoire musculaire, je sais ce que ressent 1:03. Quand je fais attention à tous ces petits détails, il sera facile de gagner du temps », a déclaré Patel, qui nourrit les chiens errants, peint et lit pendant son temps libre.

Même dans les opportunités limitées, Patel en a tiré le meilleur parti, portant son amour pour l’eau à un niveau différent. Depuis ses premières leçons à la piscine Kamlesh Nanavati à Ahmedabad – elle y va toujours chaque fois dans sa ville – et maintenant à l’installation Dolphin Aquatics d’Ameen à Bengaluru (Padukone Dravid Center for Excellence), la course n’a pas été facile pour Patel, qui est la première de sa famille à se mettre à la natation.

« Les Jeux olympiques sont le rêve ultime. Représenter le pays aux Jeux olympiques est le rêve de tout athlète et c’est donc le mien. J’ai commencé à nager professionnellement à l’âge de 10 ans. Je l’ai appris à l’âge de 8 ans. J’ai commencé à gagner les compétitions de niveau club. Ma famille n’avait aucune idée de la natation. Aucun de nous n’avait prévu que je serais un athlète. J’ai commencé à nager parce que mon appétit était très faible et que je ne mangeais pas bien. On dit que si vous jouez dans l’eau pendant un certain temps, vous avez tendance à bien manger. Cela a fonctionné pour moi. Ma mère était satisfaite, je mangeais et je profitais. J’ai continué avec ça. Quand ils m’ont vu au niveau du club, ils m’ont conseillé : « pourquoi ne pas tenter le coup ? » et voyez si vous l’aimez. C’est ainsi qu’en 2010 j’ai commencé. En 2011, j’ai obtenu ma première médaille nationale scolaire et en 2013, j’ai obtenu le meilleur temps indien le plus rapide au 200 m dos. Après cela, il n’y avait plus de retour en arrière », a déclaré Patel.

Les blessures des dernières années ont quelque peu perturbé les progrès de Patel. Elle a même été disqualifiée dans son épreuve favorite – le 100 m dos – aux championnats nationaux seniors 2019.

Elle se souvient : « En 2017, on m’a diagnostiqué une déchirure du labrum à l’épaule gauche. C’était l’un des plus gros points faibles de ma carrière sportive. J’étais très jeune et c’était une conduite douce jusque-là. Je ne savais pas comment m’y prendre. Émotionnellement et mentalement, j’avais abandonné. Il en a fallu beaucoup pour en sortir. C’était une course très cahoteuse. En 2019, j’ai été disqualifié pour le 100 m dos aux championnats nationaux seniors. J’ai fait un faux départ. En décembre 2019, j’ai fait une chute dans le gymnase et je me suis blessé à la cheville. Pour certaines raisons, je n’ai pas pu me retirer des Khelo Games 2020. C’était la première fois que je perdais en Inde. Je n’ai pas gagné parce que ma cheville était blessée. » C’est une cheville allongée et rompue en permanence avec laquelle Patel doit se contenter, mais cela ne l’empêche pas de nager ou de travailler pour atteindre ses objectifs.

La confiance de Patel a été renforcée par une rencontre fortuite avec son nageur préféré, Michael Phelps, lors de sa visite à Mumbai en janvier 2019. Le verrouillage du premier semestre 2020 a également été une bénédiction déguisée pour Patel.

Elle a déclaré: « Ne pas pouvoir nager pendant le verrouillage m’a dérangé. Au départ, le confinement était nécessaire pour moi car j’avais besoin de reposer ma cheville. Tout était officiellement fermé. Je faisais des entraînements à domicile, je récupérais mentalement. Quand j’ai commencé à me sentir mieux, c’était ennuyeux de ne pas pouvoir utiliser la piscine. Je ne pouvais pas nager jusqu’à ce que la piscine rouvre après Diwali. »

Mais Patel n’a pas pu utiliser les piscines car elles n’étaient pas entretenues pendant le verrouillage et étaient sales. Covid dans la famille a également restreint ses mouvements pendant un certain temps. Ce n’est qu’après avoir rejoint le camp national à Bengaluru en février de cette année qu’elle a repris un entraînement approprié.

C’est alors que le rêve des Jeux olympiques a réellement commencé. Patel, qui a toujours pratiqué le dos crawlé et a même dit une fois à son entraîneur d’enfance : « Si tu me fais nager le dos toute la journée, je le ferai sans me fatiguer. C’est le coup que j’ai toujours le plus apprécié. »

Patel a continué à se motiver avec ce que Phelps lui a dit lors d’une interaction il y a deux ans. « J’ai eu la chance de rencontrer Michael Phelps et de lui poser quelques questions. J’ai été blessé pendant cette période. Il a traversé tout ce que le sport a à offrir. Il est le nageur le plus décoré de tous les temps. Quand je lui ai parlé de ma blessure, il a dit qu’il pouvait comprendre et m’a demandé de m’y accrocher parce que j’étais jeune et que j’avais un long chemin à parcourir. C’était très motivant pour moi. »

Outre Phelps, les autres nageuses que Patel admire sont la Hongroise Katinka Hosszú, triple médaillée d’or (100 m dos, 200 m quatre nages individuel, 400 m quatre nages individuel) aux Jeux de Rio 2016 et la Suédoise Sarah Sjöström, médaillée d’or du 100 m papillon à Rio quatre. il y a des années. Patel a déclaré: « Ils sont très en forme et si forts, je regarde vraiment à quel point ils sont en forme et à quel point ils nagent leurs courses. Ils sont très durs. »

Pour l’instant, c’est en se concentrant sur son régime alimentaire et en méditant en plus de travailler pour améliorer ses horaires que Patel se concentre sur son entrée à Tokyo. Et, au-delà de Tokyo, elle se concentre sur les Jeux asiatiques de l’année prochaine à Hangzhou, en Chine, où elle veut être la première nageuse indienne à monter sur le podium.

« En regardant les performances à Belgrade, j’ai prévu les Jeux asiatiques de l’année prochaine. Je veux vraiment travailler dur pour être sur le podium », a déclaré Patel.

