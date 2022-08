La NAACP soutient le retrait des Cowboys pour le cofondateur de Trump

SANTA FE, NM (AP) – La NAACP soutient les efforts visant à interdire à un commissaire de comté basé au Nouveau-Mexique d’exercer des fonctions publiques, alléguant que le cofondateur des Cowboys for Trump a cherché à priver les électeurs – y compris les personnes de couleur – et attisé l’insurrection.

La plus ancienne organisation de défense des droits civiques du pays a exhorté un juge du tribunal de district de l’État à révoquer et à disqualifier le commissaire du comté d’Otero, Couy Griffin, d’exercer de futures fonctions publiques, notant la présence de Griffin lors de l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021 et son récent refus de certifier les résultats locaux de New Élection primaire du 7 juin au Mexique.

Les arguments finaux écrits et le jugement sont en attente après un procès de deux jours contre Griffin, qui s’est représenté sans avocat.

Dans un dossier déposé mardi, la NAACP a noté que Griffin avait tenté d’établir des comparaisons entre l’insurrection du 6 janvier et le mouvement Black Lives Matter.

“Les protestations et manifestations légales en faveur des droits civiques et du mouvement Black Lives Matter sont fondamentalement différentes de la conduite insurrectionnelle qui s’est produite le 6 janvier”, a déclaré la NAACP dans son briefing.

Les trois plaignants du procès soutiennent que Griffin devrait être disqualifié pour exercer une fonction publique sur la base d’une clause du 14e amendement à la Constitution américaine qui stipule que toute personne qui a prêté serment de respecter la Constitution doit être exclue de ses fonctions pour s’être engagée dans une insurrection ou rébellion ou d’aider ou de réconforter les ennemis de la nation.

Griffin a invoqué les garanties de liberté d’expression pour sa défense et fait valoir que le retirer de ses fonctions irait à l’encontre de la volonté du peuple et créerait un “précédent dangereux”.

Élu en 2018, Griffin a résisté à un vote de rappel l’année dernière, mais ne se présente pas pour une réélection ou un autre poste en novembre.

“Si les plaignants l’emportent et qu’un seul juge subvertit la volonté du grand peuple du comté d’Otero, ce ne sera qu’une preuve supplémentaire de la tyrannie sous laquelle nous vivons actuellement”, a déclaré Griffin vendredi dans un e-mail. “Il y avait déjà un effort de rappel contre moi après le 6 janvier. Dans cet effort de rappel, les habitants du comté d’Otero ont parlé et le rappel a échoué.”

Griffin a été reconnu coupable par un tribunal fédéral d’un délit pour être entré sur le terrain du Capitole le 6 janvier 2021, sans y entrer. Il a été condamné à 14 jours et crédité pour le temps passé.

La NAACP a également mis en lumière les tentatives de Griffin d’invoquer le sort des militants des droits civiques des années 1960 pour sa propre défense. Le briefing de la NAACP dénonce également les critiques antérieures de Griffin à l’encontre de ceux qui soutiennent les performances lors des matchs de football de «Lift Ev’ry Voice and Sing, également connu sous le nom d’hymne national noir.

Dans une vidéo de selfie de juillet 2020, Griffin a suggéré aux supporters de l’hymne national noir “retournez en Afrique et formez vos petites équipes de football en Afrique et vous pourrez jouer sur un vieux terrain en terre battue”.

Griffin a qualifié ses commentaires de mots de mauvais choix pour exprimer ce qu’il considère comme un double standard qui tient les Blancs responsables de comportements racistes.

“S’il y avait un groupe de Blancs voulant jouer un” hymne national blanc “, j’aurais eu la même réponse”, a déclaré Griffin vendredi en réponse au briefing de la NAACP. “Et en tant que personne blanche, je serais dégoûté par cette idée.”

Griffin a voté en juin contre la certification des résultats des élections primaires locales sur la base d’un “intuition” sans objections spécifiques.

Morgan Lee, l’Associated Press