La NAACP signe un accord avec la FEMA pour faire progresser l’équité dans la résilience aux catastrophes : NPR

La NAACP a annoncé vendredi avoir signé un accord avec l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) pour définir les moyens par lesquels les deux organisations travailleront ensemble pour centrer l’équité dans leurs efforts de préparation et d’intervention en cas de catastrophe à travers le pays.

Le protocole d’accord, signé jeudi par le président de la NAACP, Derrick Johnson, et l’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, prolonge une collaboration formelle entre les deux organisations signée pour la première fois en 2013. collaborer dans la préparation et les réponses aux catastrophes naturelles.

Des études ont montré que les inondations aux États-Unis nuisent de manière disproportionnée aux quartiers noirs. Dans un Rapport de mars 2019 publié par le Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecineles chercheurs ont découvert que si les inondations urbaines affectent un large éventail de groupes démographiques, elles sont plus dommageables pour les minorités, les résidents à faible revenu et ceux qui n’ont pas les ressources nécessaires pour faire face aux conséquences d’une tempête.

« Soyons clairs : les catastrophes naturelles ont un impact disproportionné et dévastateur sur les communautés noires et il est de notre devoir de veiller à ce qu’elles ne soient pas laissées pour compte », a déclaré Johnson dans une déclaration à NPR.

« Ce partenariat témoigne à la fois de l’engagement de la NAACP et de la FEMA à changer ce discours et à placer le bien-être et la résilience des communautés noires au premier plan de la réponse aux catastrophes », a ajouté Johnson.

Dans le cadre de cet effort de collaboration, le groupe de travail sur la gestion des urgences de la NAACP se réunira régulièrement avec la FEMA pour faire progresser ses progrès en matière d’équité en matière de préparation aux catastrophes, selon la NAACP.

Criswell, qui a été administrateur de la FEMA depuis avril 2021affirme que l’agence a toujours travaillé en étroite collaboration avec la NAACP lors de la réponse aux catastrophes et tout au long du processus de rétablissement, complétant ainsi le travail accompli par l’organisation de défense des droits civiques en matière de réponse aux catastrophes.

« De la Californie au Mississippi en passant par la Floride, et partout ailleurs, notre partenariat garantit que nous sommes en mesure de rencontrer les gens là où ils se trouvent et de les aider avant, pendant et après les catastrophes », a déclaré Criswell dans un communiqué.

Nouvelles de l’accord signé entre les deux organisations intervient alors que les prévisionnistes mettent en garde contre panneaux que la saison des ouragans dans l’Atlantique 2023 commencera à s’intensifier et pourrait éventuellement finir par avoir plus de tempêtes nommées que d’habitude cette année. Les inondations deviennent plus fréquentes et plus graves dans la plupart des États-Unis en raison de précipitations plus extrêmes et de l’élévation du niveau de la mer due au changement climatique.

Scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration augmenté leur prédiction le mois dernier pour la saison des ouragans en cours dans l’Atlantique – d’une prévision d’une saison « presque normale » en mai à une saison qui pourrait présenter un « niveau d’activité supérieur à la normale ».

Jeudi, les prévisionnistes ont déclaré qu’une perturbation dans l’océan Atlantique pourrait conduire à une tempête tropicale alors qu’elle remonterait la côte de Caroline du Nord d’ici vendredi soir ; apportant des vents violents, des inondations côtières et des courants de retour potentiellement mortels vers le nord jusqu’au New Jersey au cours du week-end.

Si la perturbation atteint la force d’une tempête tropicale, elle sera baptisée Ophelia, la 16e tempête nommée de la saison cyclonique 2023 dans l’Atlantique.

Emma Bowman de NPR a contribué à ce rapport.