La NAACP et d’autres organisations de défense des droits civiques défendent la diversité au travail

Dans la foulée de l’attaque de SCOTUS action positive dans l’enseignement supérieurles groupes conservateurs ont ensuite, il s’est opposé aux initiatives en faveur de la diversité dans un autre domaine : Entreprise amérique. Aujourd’hui, une nouvelle coalition de groupes de défense des droits civiques s’oppose.

Hier (13 septembre), 13 groupes ont annoncé qu’ils formeraient un conseil pour fournir une protection juridique aux programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (ou DEI) sur le lieu de travail. Le Conseil pour les opportunités économiques et la justice sociale, récemment annoncé, rassemble des groupes tels que la NAACP, le National Action Network, le Lawyers Committee for Civil Rights under the Law et le Global Black Economic Forum. Leur objectif : offrir un soutien juridique aux groupes engagés dans les efforts du DEI, répondre aux efforts législatifs contre la diversité et élaborer des programmes pour encourager la participation civique avant le cycle électoral de l’année prochaine.

Le conseil « proposera des approches stratégiques et coordonnées face aux attaques de droite que nous constatons contre les communautés marginalisées, et en particulier contre les Noirs ». dit Alphonso Davidprésident et directeur général du Global Black Economic Forum, qui a organisé la formation du Council for Economic Opportunity & Social Justice, lors de la conférence Fortune’s Impact Initiative à Atlanta.

La croisade conservatrice contre la diversité sur le lieu de travail

Cet été, un groupe de procureurs généraux républicains a publié une lettre avertissant les PDG du Fortune 100 que le renversement de la discrimination positive aurait des conséquences pour les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion des entreprises. Quelques jours plus tard, les politiciens démocrates a exhorté les mêmes entreprises de doubler la mise sur DEI « parce qu’il y a encore beaucoup de travail à faire ». L’affrontement était prévisible : les commentaires de la Cour suprême signalaient déjà il y a un an que ses décisions sortiraient de la tour d’ivoire au lieu de travail.

Aujourd’hui, les organisations de droite font les efforts qu’elles ont promis, avec Stephen Miller et Mark Meadows, anciens collaborateurs de Donald Trump, et l’avocat Edward Blum. lancer des poursuites et des lettres démanteler les programmes de diversité.

La coalition des droits civiques s’est inspirée au moins en partie de l’un de ces procès : celui contre Fearless Fund, une société de capital-risque dirigée par des femmes noires d’Atlanta. L’Alliance américaine pour l’égalité des droits (AAER) à but non lucratif de Blum, qui a également défendu et gagné cas d’action positive contre le Harvard College et l’Université de Caroline du Nord devant la Cour suprême – a poursuivi l’entreprise pour un programme de subventions qui récompense les femmes noires propriétaires de petites entreprises, affirmant que le programme était engagé dans une discrimination raciale. David, du Global Black Economic Forum, a offert des services juridiques bénévoles à Fearless Fund.

Mais les entreprises abandonnent-elles réellement leurs programmes de diversité ?

Les données disent peut-être que non.

Les lettres et les procès des croisés anti-diversité voudraient certainement chefs d’entreprise de presse de se détourner de leurs investissements DEI. Mais des découvertes récentes suggèrent en réalité que la plupart des lieux de travail ne répondent pas aux provocations. Une analyse de cette année révèle que lorsqu’il s’agit d’offres d’emploi, les entreprises américaines utilisent le langage de la diversité. plus.

Un rapport publié le mois dernier par Textio, une société qui vise à supprimer le langage biaisé à partir des offres d’emploi, constate que l’utilisation de termes tels que « diversité », « équité » et « inclusion » a augmenté dans les offres d’emploi au cours de la dernière année. Textio a analysé 6,6 millions d’offres d’emploi d’entreprises américaines en 2022 et 5,6 millions en 2023. Parmi les résultats : alors qu’environ 10 % des offres d’emploi incluaient le mot « actions » en 2022, cette part est passée à 12 % en 2023. Les mentions de « diversité » » a également augmenté d’un point de pourcentage. Bien que les gains soient faibles, ils indiquent que les entreprises ne s’éloignent pas complètement du DEI.

« Le pays devient de moins en moins blanc », a déclaré à Quartz le cofondateur et PDG de Textio, Kieran Snyder. « Votre clientèle se diversifie. Et si vous ne les faites pas correspondre, vous ne les servirez pas… Si vous n’avez pas une équipe diversifiée, littéralement les aspects économiques [say] votre entreprise ne réussira pas.

Les dirigeants ne devraient pas reculer sur leurs initiatives « en disant : « D’accord, maintenant la diversité est morte » », Bonnie Levine, avocate en droit du travail spécialisée dans le DEI sur le lieu de travail, a dit à Quartz alors que la Cour suprême s’apprêtait à se prononcer contre l’action positive dans l’enseignement supérieur. Si leurs offres d’emploi témoignent de leur investissement dans la diversité sur le lieu de travail, ce n’est pas le cas.